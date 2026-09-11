Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Central Córdoba El Xeneize venció al conjunto santiagueño por 3 a 1 en la Bombonera, por el partido correspondiente a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y ahora piensa en su siguiente encuentro. Por Agregar C5N en









Boca: la formación titular del 11 de septiembre 2026, en la Bombonera, ante Central Córdoba. Web

Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Central Córdoba por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura en la Bombonera y sumó tres puntos importantes en su pelea por avanzar a los octavos de final. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena volverá a poner el foco en su próximo encuentro.

El próximo partido del Xeneize será el martes 15 de septiembre ante San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Morumbí, donde Boca buscará sostener la ventaja obtenida en la ida para conseguir el pase a semifinales.

En el primer partido, disputado en la Argentina, el conjunto de Arruabarrena se impuso 1-0 con gol de Miguel Merentiel al comienzo del segundo tiempo. Boca llegará a la revancha con una mínima diferencia a favor, mientras que el conjunto brasileño necesitará ganar para intentar revertir la serie para estar entre los cuatro mejores del certamen continental.

Boca y San Pablo se enfrentaron 13 veces de manera oficial en competencias internacionales de Conmebol, con ventaja para el Xeneize: consiguió seis triunfos, mientras que el conjunto brasileño ganó cuatro y hubo tres empates. La última serie antes de la actual había sido en la Copa Sudamericana 2007, cuando los paulistas se impusieron en la revancha y avanzaron por la regla del gol de visitante, hoy eliminada.

Boca además tiene un antecedente favorable cuando debe enfrentar a equipos brasileños fuera de la Argentina. El conjunto de La Ribera consiguió 10 triunfos como visitante en territorio brasileño por competencias de Conmebol, una cifra que lo ubica como el equipo extranjero que más veces ganó en ese país. Sin embargo, no consigue una victoria allí desde diciembre de 2020, cuando derrotó 1-0 a Internacional por la Copa Libertadores.