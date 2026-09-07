7 de septiembre de 2026 Inicio
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La AFA define los amistosos de la Selección y sueña con una despedida de Lionel Messi en el país

Tras el sorpresivo anuncio de retiro del capitán, la entidad madre del fútbol argentino trabaja en la organización de los próximos partidos, que serían ante Burkina Faso y Benín en octubre.

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Lionel Messi anunció su retiro hace una semana.

Lionel Messi anunció su retiro hace una semana.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organiza los próximos partidos amistosos de la Selección que se disputarán a principios de octubre en el país con un objetivo central: la despedida definitiva de Lionel Messi.

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.
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A una semana del anuncio del retiro del astro, la dirigencia planifica los encuentros ante los combinados de Burkina Faso y Benín. El primer partido se jugaría el 3 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el segundo cruce sería el 6 de octubre.

Las autoridades evalúan el estadio Monumental y el Mario Alberto Kempes de Córdoba como las sedes principales para estos compromisos. Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni ya analiza la lista de convocados y proyecta disputar hasta tres encuentros en esta ventana.

Sin embargo, la confirmación oficial de estos cruces por parte de la casa del fútbol local se encuentra en pausa. La institución aguarda una resolución del ente rector mundial para que los choques obtengan la calificación de amistosos Clase A.

La AFA gestiona el descuento de las penas para tres jugadores

Esta homologación resulta fundamental para el esquema del equipo nacional. La AFA tramita el cumplimiento de las sanciones impuestas a tres jugadores tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026.

Las autoridades internacionales aprobaron castigos severos para los futbolistas involucrados en dichos episodios. Leandro Paredes recibió una suspensión de diez partidos, Nahuel Molina obtuvo siete fechas y Thiago Almada sumó una.

El pedido de la delegación albiceleste apunta a que los jugadores puedan cumplir estas penas durante compromisos oficiales o amistosos Clase A. Si la entidad mundial no otorga esta categoría a los juegos en Argentina, los deportistas no descontarán las fechas.

La intención principal es que la “Scaloneta” dispute sus compromisos ante su público para homenajear a su máxima figura. De no conseguir la oficialización requerida para purgar las suspensiones, la organización evaluará modificaciones urgentes en el calendario de partidos.

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