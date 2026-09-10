10 de septiembre de 2026 Inicio
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Tras la polémica, la leona Victoria Granatto aclaró sus dichos sobre Messi: "Me sacaron de contexto"

Luego de la consagración mundial del seleccionado de hockey femenino, la jugadora quedó en el centro de la polémica por un comentario sobre el excapitán de la Scaloneta y ahora dio su versión. Su intención era destacar la historia de Las Leonas y no restarle mérito al astro del fútbol. Tuvo que poner en privado sus redes tras la lluvia de críticas.

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Vicky Granatto tras consagrarse campeona del mundo con Las Leonas quedó envuelta en una polémica por sus declaraciones sobre Messi.
Vicky Granatto tras consagrarse campeona del mundo con Las Leonas quedó envuelta en una polémica por sus declaraciones sobre Messi.

Victoria Granatto, integrante de Las Leonas, salió a aclarar en redes sociales sus dichos que involucraron a Lionel Messi tras la consagración mundial del equipo. La jugadora había dicho que le molestaba la expectativa de sus compañeras por el saludo del excapitán de la Selección de fútbol y que lo importante era la historia de las referentes del hockey.

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“A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada... Lo importante es que está Lucha (Aymar), Mechi (Margalot), Ceci (Rognoni), Magui (Aicega)... Nuestra historia es mucho más grande”, había dicho Vicky y rápidamente sus palabras generaron críticas en redes.

La jugadora aseguró que su frase fue sacada de contexto y que nunca quiso desmerecer al astro argentino. A través de un sentido posteo, aclaró la polémica y además, debido a la lluvia de críticas, debió poner su cuenta de Instagram en privado.

“Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, empezó Vicky su descargo y continuó: "Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”.

Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, expresó Granatto.

Además, la jugadora remarcó que las críticas deben recaer únicamente sobre ella y no sobre sus compañeras: “Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”.

El posteo de Majo Granatto, hermana de Vicky: ¿A quién bancó?

Majo Granatto salió a la cancha con un mensaje que tuvo más sabor a gol que a descargo. Primero, con humor y complicidad, replicó la icónica foto de Messi en Qatar: ella y Agostina Alonso en la cama, trofeo en mano, tres estrellas y un guiño a la Pulga. “Campeonas del mundo amiga (y un humilde homenaje al 10 replicando su foto)”.

En su segundo posteo, subió una imagen del capitán con la camiseta albiceleste, escribió una carta abierta que despejó cualquier duda: “Como persona, Argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice”. La delantera no se guardó nada y dejó claro que Messi es ejemplo dentro y fuera de la cancha, un faro para todo el país y el mundo.

Y para cerrar el partido, Majo clavó la frase definitiva, la que no admite VAR ni interpretaciones: “Nunca dije ni diría lo contrario. ¡Siempre Messi. Gracias por tanto!”. Con ese respaldo absoluto, la referente de Las Leonas buscó apagar la polémica y dejar en claro que, más allá de los dichos de su hermana Vicky, la devoción por el capitán de la Selección de fútbol es total.

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