8 de septiembre de 2026 Inicio
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Afirman que Lionel Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar otro club: los detalles

El diario Marca informó que el astro rosarino, quien recientemente anunció su retiro de la Selección argentina, alcanzó un entendimiento para adquirir una institución deportiva.

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Lionel Messi se desempeña en Inter Miami.

Lionel Messi se desempeña en Inter Miami.

El astro rosarino Lionel Messi habría llegado a un acuerdo para comprar la totalidad de las acciones del club español CD Eldense, que se desempeña en la Segunda División de ese país, lo que consolidaría al futbolista en su faceta de empresario después de su retiro de la Selección argentina.

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Según consignó el diario Marca, Messi negoció directamente la adquisición del 100% de las acciones de CD Eldense y ahora falta la aprobación del Consejo Superior de Deportes y una serie de auditorías. Si se confirma, se trataría de la segunda inversión del delantero en el fútbol español durante este año, después de que comprara a UE Cornellà de la Tercera Federación.

La institución atraviesa un momento delicado, ya que había sido comprada en octubre de 2025 por un grupo inversor colombiano encabezado por Juan Carlos Trujillo, mientras que el empresario argentino Ricardo Pini ofreció €12 millones. Además, los directivos despidieron al entrenador Claudio Barragán por una serie de malos resultados.

Lionel Messi se desempeña en Inter Miami.

Lionel Messi se desempeña en Inter Miami.

Por lo pronto, además de UE Cornellà, el astro se encuentra vinculado como empresario con otros clubes debido a que Leones de Rosario, Santa Fe, fue fundado por su familia. El histórico futbolista tuvo un rol fundamental en la formación de la institución, principalmente desde el aspecto económico.

Messi también fue uno de los fundadores en mayo del año pasado junto a su amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez, del Deportivo LSM de Uruguay. El club ya tuvo su estreno en la Primera D del país vecino, que es una categoría amateur/semiprofesional. Gracias a las inversiones de ambas estrellas, no tendrá mayores inconvenientes para crecer.

En tal sentido, en su contrato con Inter Miami el futbolista cuenta con una cláusula que le permite convertirse en copropietario del club al retirarse, si es que así lo desea.

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro: va por su noveno galardón

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro y buscará quedarse con el premio por novena vez en su carrera. El argentino, que ya conquistó el máximo galardón individual en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, integra la lista de 30 candidatos para la edición 2026. También fue incluido Lautaro Martínez, quien vuelve a competir por el reconocimiento después de haber sido nominado en las últimas ediciones.

El capitán argentino llega a la nominación después de una temporada destacada con Inter Miami. En 49 partidos disputados, Messi convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen. Con 39 años, buscará ampliar su récord como máximo ganador histórico del premio. El sitio oficial del Balón de Oro confirmó además que esta será su decimosexta nominación.

Lautaro Martínez, por su parte, aparece nuevamente entre los candidatos tras una temporada en la que marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros con Inter. El delantero argentino consiguió dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Será su quinta nominación al premio, luego de haber sido incluido en 2021, 2023, 2024 y 2025.

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