30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: Chelsea ganó con un gol de Enzo Fernández, que alcanzó una impresionante estadística en el año

El futbolista argentino y capitán de los Blues marcó y asistió en la victoria de su equipo por 2-0 ante Fulham, por la tercera fecha de la Premier League, en la que el equipo alcanzó la punta de la tabla.

Por
Enzo Fernandez es el jugador del Chelsea que más goles (8) y asistencias (10) dio en lo que va del año. 

Enzo Fernandez es el jugador del Chelsea que más goles (8) y asistencias (10) dio en lo que va del año. 

El futbolista argentino Enzo Fernández confirmó este sábado su gran presente en el Chelsea: marcó un gol y asistió a un compañero en la victoria de su equipo por 2-0 ante Fulham por la tercera fecha de la Premier League, donde se mantiene invicto y alcanzó la punta de la tabla. Además, el mediocampista logró una impresionante estadística en lo que va del 2025.

El jugador que supo estar en la Selección argentina tiene 21 años.
Te puede interesar:

Alejandro Garnacho es el nuevo refuerzo de Chelsea: la cifra millonaria que recibió el United

Ya con el resultado a favor, los dirigidos por Enzo Maresca lograron imponer su buen juego y jerarquía que los llevó a consagrarse en el Mundial de Clubes 2025 y a los 10 minutos de la segunda etapa el árbitro Robert Jones cobró penal producto de una falta dentro del área y Enzo Fernández fue el encargado de patearlo con un disparo fuerte y al medio que decretó el 2-0 final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC_Sp/status/1961785615025873317&partner=&hide_thread=false

Con este gol, el ex jugador de River alcanzó un impresionante logro en el Chelsea: se convirtió en el jugador de su equipo que más goles (8) y asistencias (10) dio en lo que va del año.

Video: el gol de Enzo Fernández en la victoria del Chelsea ante Fulham

Embed

Resumen del partido entre Chelsea y Fulham por la Premier League

Embed - CON GOL Y ASISTENCIA DE ENZO, LOS BLUES CELEBRARON EN STAMFORD BRIDGE | Chelsea 2-0 Fulham | RESUMEN

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Charles Vernam grita con alma y vida el primer gol del partido.
play

Papelón del Manchester United: quedó eliminado por un equipo de 4ª División

Franco Colapinto, enojado por su 16° lugar.
play

Colapinto y su bronca tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: "Me taparon...."

Gustavo Pileta Maidana fue hallado sin vida en su domicilio.

Dolor en el mundo del boxeo: encontraron muerto al primo del Chino Maidana

Lionel Scaloni estuvo en el entrenamiento de Unión.

Scaloni presenció la práctica de un equipo del fútbol argentino en el predio de la AFA

Dos jugadores argentinos llegaron a Arabia Saudita en 2025.

Los 4 futbolistas argentinos que están en Arabia: dos fueron parte de la Selección

Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Harris

Hace 15 minutos
La joven de 24 años murió tras el disparo.

Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

Hace 42 minutos
Santilli atribuyó la difusión de los audios a una maniobra política.

Pese al escándalo de las coimas, Santilli anticipó una victoria electoral de LLA: "La gente no es sonsa"

Hace 1 hora
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

Jueces federales cuestionaron el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Hace 1 hora
Un lugar imperdible.

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Hace 1 hora