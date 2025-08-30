Video: Chelsea ganó con un gol de Enzo Fernández, que alcanzó una impresionante estadística en el año El futbolista argentino y capitán de los Blues marcó y asistió en la victoria de su equipo por 2-0 ante Fulham, por la tercera fecha de la Premier League, en la que el equipo alcanzó la punta de la tabla. Por







Enzo Fernandez es el jugador del Chelsea que más goles (8) y asistencias (10) dio en lo que va del año.

El futbolista argentino Enzo Fernández confirmó este sábado su gran presente en el Chelsea: marcó un gol y asistió a un compañero en la victoria de su equipo por 2-0 ante Fulham por la tercera fecha de la Premier League, donde se mantiene invicto y alcanzó la punta de la tabla. Además, el mediocampista logró una impresionante estadística en lo que va del 2025.

La apertura del marcador para los Blues vino sobre el final del primer tiempo, cuando Joao Pedro convirtió el 1-0 luego de una asistencia por parte del volante que fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la última doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas.

Ya con el resultado a favor, los dirigidos por Enzo Maresca lograron imponer su buen juego y jerarquía que los llevó a consagrarse en el Mundial de Clubes 2025 y a los 10 minutos de la segunda etapa el árbitro Robert Jones cobró penal producto de una falta dentro del área y Enzo Fernández fue el encargado de patearlo con un disparo fuerte y al medio que decretó el 2-0 final.

¡Vamos, Chelsea! pic.twitter.com/TZrZ8JSp9G — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) August 30, 2025 Con este gol, el ex jugador de River alcanzó un impresionante logro en el Chelsea: se convirtió en el jugador de su equipo que más goles (8) y asistencias (10) dio en lo que va del año.