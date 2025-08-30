Advierten por la tensión en el Gobierno tras la filtración de audios: "Está agujerado por las internas"

El periodista Mauro Federico analizó el malestar en la administración libertaria y alertó que el audio atribuido a Karina Milei generó "paranoia".

El periodista Mauro Federico se refirió al impacto del audio que se filtró de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y advirtió que provocó "paranoia". Además, marcó que el Gobierno se encuentra "agujereado por las internas".

En diálogo con Fuera de Agenda , por C5N , Federico apuntó hacia las diferencias dentro de la administración libertaria. "El Gobierno es un queso gruyere: está agujereado por las internas. A nosotros nos cuenta el minuto a minuto de la interna es gente que participa de la propia interna. Si no tuviéramos esa colaboración, no podría saber los momentos en los que entra un funcionario y sale otro o los momentos en los que entra un empresario a ver al presidente de la Cámara de Diputados", marcó.

En tanto, expuso que este viernes se desarrolló un encuentro con integrantes del Gobierno: "Hubo una reunión de seis personas. La persona más coherente era Santiago Caputo, que escuchó una serie de barbaridades. Si él era el más lógico, hay que imaginarse lo que eran los demás".

"En esa reunión, en la que estaba Manuel Adorni y el apoderado legal de La Libertad Avanza, alguien planteó efectuar una denuncia y buscar la figura penal para allanar a los periodistas y al medio donde se difundió la información por primera vez , además de retenernos los teléfonos", agregó, luego de los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo hablara de retornos en la compra de medicamentos a una droguería.

También hizo alusión a las consecuencias del audio filtrado de Karina Milei: "Lo que generó es la paranoia y despertó el enano fascista que tienen adentro y la falta de apego a los principios libertarios reales, que son el derecho irrestricto a informar".

En tanto, señaló el procedimiento judicial tras los dichos de Spagnuolo. "La Justicia está tratando de relacionar lo que dijo Spagnuolo con lo que quedó reflejado en el trabajo de la documentación que recabó con los 30 allanamientos. El punto central es cómo conecta lo que dice Spagnuolo con la manera en la que se armó el esquema de distribución de la guita".

"Este sábado hubo una reunión en un domicilio particular para definir en qué va a consistir la declaración de Spagnuolo, quien se presentará. Lo que se está definiendo es cómo y qué va a solicitará. Nadie de su defensa se acercó a Comodoro Py, aunque el jueves se presentó formalmente el patrocinio legal", agregó Federico en esta línea.

"Si Spagnuolo pretende ser testigo, el fiscal le va a decir que cometió un delito porque si va a atestiguar sobre la existencia de un delito y no lo denunció siendo funcionario", concluyó.

Los audios de Karina Milei

En la jornada del viernes, se pudieron conocer dos breves audios en donde se escuchaba a la hermana del presidente y secretaria General de la Nación, Karina Milei, refiriéndose a la dinámica interna y laboral del Ejecutivo. Aunque no queda claro el vínculo de los mensajes con la causa ANDIS, se puede presumir que el registro es producto de una grabación oculta.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se la escucha decir en uno de los audios, transmitido por el canal de stream Carnaval.