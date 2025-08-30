30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Advierten por la tensión en el Gobierno tras la filtración de audios: "Está agujerado por las internas"

El periodista Mauro Federico analizó el malestar en la administración libertaria y alertó que el audio atribuido a Karina Milei generó "paranoia".

Por
Se filtraron audios atribuidos a Karina Milei.

Se filtraron audios atribuidos a Karina Milei.

El periodista Mauro Federico se refirió al impacto del audio que se filtró de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que provocó "paranoia". Además, marcó que el Gobierno se encuentra "agujereado por las internas".

Te puede interesar:

"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

En diálogo con Fuera de Agenda, por C5N, Federico apuntó hacia las diferencias dentro de la administración libertaria. "El Gobierno es un queso gruyere: está agujereado por las internas. A nosotros nos cuenta el minuto a minuto de la interna es gente que participa de la propia interna. Si no tuviéramos esa colaboración, no podría saber los momentos en los que entra un funcionario y sale otro o los momentos en los que entra un empresario a ver al presidente de la Cámara de Diputados", marcó.

En tanto, expuso que este viernes se desarrolló un encuentro con integrantes del Gobierno: "Hubo una reunión de seis personas. La persona más coherente era Santiago Caputo, que escuchó una serie de barbaridades. Si él era el más lógico, hay que imaginarse lo que eran los demás".

"En esa reunión, en la que estaba Manuel Adorni y el apoderado legal de La Libertad Avanza, alguien planteó efectuar una denuncia y buscar la figura penal para allanar a los periodistas y al medio donde se difundió la información por primera vez, además de retenernos los teléfonos", agregó, luego de los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo hablara de retornos en la compra de medicamentos a una droguería.

Embed

También hizo alusión a las consecuencias del audio filtrado de Karina Milei: "Lo que generó es la paranoia y despertó el enano fascista que tienen adentro y la falta de apego a los principios libertarios reales, que son el derecho irrestricto a informar".

En tanto, señaló el procedimiento judicial tras los dichos de Spagnuolo. "La Justicia está tratando de relacionar lo que dijo Spagnuolo con lo que quedó reflejado en el trabajo de la documentación que recabó con los 30 allanamientos. El punto central es cómo conecta lo que dice Spagnuolo con la manera en la que se armó el esquema de distribución de la guita".

"Este sábado hubo una reunión en un domicilio particular para definir en qué va a consistir la declaración de Spagnuolo, quien se presentará. Lo que se está definiendo es cómo y qué va a solicitará. Nadie de su defensa se acercó a Comodoro Py, aunque el jueves se presentó formalmente el patrocinio legal", agregó Federico en esta línea.

"Si Spagnuolo pretende ser testigo, el fiscal le va a decir que cometió un delito porque si va a atestiguar sobre la existencia de un delito y no lo denunció siendo funcionario", concluyó.

Los audios de Karina Milei

En la jornada del viernes, se pudieron conocer dos breves audios en donde se escuchaba a la hermana del presidente y secretaria General de la Nación, Karina Milei, refiriéndose a la dinámica interna y laboral del Ejecutivo. Aunque no queda claro el vínculo de los mensajes con la causa ANDIS, se puede presumir que el registro es producto de una grabación oculta.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se la escucha decir en uno de los audios, transmitido por el canal de stream Carnaval.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Francos negó que alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei y volvió a hablar de "operación política"

Funcionarios del Gobierno se reunieron de urgencia este viernes en Casa Rosada.

Horas frenéticas en Casa Rosada: el Gobierno busca dilucidar cómo se filtraron los audios

play

Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe"

play

Coimas en Discapacidad: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei y Martín y Lule Menem deberían renunciar

Karina Milei y Manuel Adorni.

Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes"

play

Cercado por el escándalo de las coimas, el Gobierno convocó a una reunión de urgencia en la Casa Rosada

Rating Cero

La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

Lali Espóisto cantó junto a Rebelde Way en el Movistar Arena. 

Locura por la aparición de Lali Espósito en el primer show de Erreway

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Marcelo Tinelli tiene nuevo programa: de qué trata y quiénes lo acompañarán

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

play

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

últimas noticias

Ander Herrera habló de los juveniles de Boca.

Ander Herrera y la dura situación de los juveniles de Boca: "El 85 o 90% está en índice de pobreza"

Hace 31 minutos
El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

Hace 58 minutos
play

"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

Hace 1 hora
Se filtraron audios atribuidos a Karina Milei.

Advierten por la tensión en el Gobierno tras la filtración de audios: "Está agujerado por las internas"

Hace 1 hora
El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia.

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

Hace 2 horas