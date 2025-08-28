Alejandro Garnacho es el nuevo refuerzo de Chelsea: la cifra millonaria que recibió el United Sin lugar en los Red Devils por decisión del entrenador Rúben Amorim, el juvenil argentino se convirtió en uno de los fichajes más importantes del verano europeo: será compañero de Enzo Fernández en el último campeón del mundo de clubes. Por







El jugador que supo estar en la Selección argentina tiene 21 años.

La novela entre el delantero argentino Alejandro Garnacho y Manchester United llegó a su fin: el juvenil de 21 años se convirtió en el flamante refuerzo de Chelsea. En uno de los pases más resonantes del verano europeo, el jugador será compañero de Enzo Fernández, en el club campeón del mundo.

¡Alejandro Garnacho al Chelsea! ¡Aquí vamos! Acuerdo cerrado entre CFC y el Manchester United. Garnacho solo quería el Chelsea y firmará un contrato de siete años con el club por un precio cercano a los 40 millones de libras (más de 54 millones de dólares)”, destacó Fabrizio Romano, cronista italiano especializado en el mercado de fichajes europeos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1961133378570272992&partner=&hide_thread=false BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United.



Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package.



Story from July, confirmed. pic.twitter.com/TMHTkA9JM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025 Después de meses de mala relación entre Garnacho y el entrenador Rúben Amorim, el extremo izquierdo se irá definitivamente del United tras romper con el DTe sobre el final de la última temporada, con fuertes declaraciones cruzadas luego de caer en la final de la UEFA Europa League ante Tottenham.

"Garnacho sólo quería al Chelsea y firmará un contrato por muchos años con el club", detalló Romano en sus propias redes sociales. El oriundo de Madrid, nacionalizado argentino, firmará un contrato por siete años y permanecerá en el Chelsea hasta 2032. Los Red Devils se quedarán con el 10 % de una futura venta.

Desde su debut con la camiseta Red en la temporada 2021/22, Garnacho jugó un total de 144 partidos oficiales con el United: convirtió 22 goles y brindó 26 asistencias. A esto le agrega la conquista de dos títulos: la Copa de la Liga 2023 y la FA Cup 2024.

A raíz de esta situación en Manchester, Garnacho ha perdido terreno en la Selección argentina. Ausente en la lista del entrenador Lionel Scaloni, para la doble fecha de las Eliminatorias con Venezuela y Ecuador, el juvenil de 21 años no jugó durante todo el 2025 con la celeste y blanca: su último partido fue 15 de noviembre de 2024, en la derrota por 2-1 ante Paraguay, en Asunción. Alejandro Garnacho - Selección Argentina Garnacho no fue convocado para la última doble fecha de Eliminatorias en la Selección argentina. Getty Images