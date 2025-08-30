30 de agosto de 2025 Inicio
Brilló como futbolista en Argentina y en su primera experiencia como DT le cortó 17 años de sequía a su equipo

Tras varios títulos como jugador y de sumar experiencia como asistente de campo, asumió el desafío de dirigir al club de sus amores y fue un éxito: consiguió un título que se les escapaba desde 2008.

Se formó en las inferiores de este club y ahora lo sacó campeón como DT.

Agosto de 2025 fue un mes histórico para la CAI de Comodoro Rivadavia. Tras el empate 0 a 0 con Petroquímica que consiguió el domingo 24, el club se consagró campeón del Torneo Apertura local y rompió una sequía de 17 años sin títulos. Lo hizo, además, con un DT debutante.

El entrenador del equipo chubutense es Andrés "Cuqui" Silvera, exfutbolista que pasó por Independiente y San Lorenzo y, después de retirarse, tuvo varias experiencias como asistente de campo de Ramón Díaz. Esta es su primera experiencia liderando el banco en un torneo Apertura.

Lo hizo en dupla con Nicolás Segura, con quien ya habían dirigido un torneo Regional en 2019 e incluso llegaron a la final. Ahora, el título obtenido en el campeonato local, el primero desde 2008, le permitió a la CAI clasificarse para el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

El paso del Cuqui Silvera como futbolista

Andrés "Cuqui" Silvera en Independiente

Nacido en Comodoro Rivadavia, Andrés "Cuqui" Silvera hizo casi todas las inferiores en la CAI. Luego fue transferido a Huracán de Parque Patricios, donde debutó en Primera en 1988. Tras un par de años en Unión de Santa Fe, su mejor etapa llegaría en Independiente, donde salió campeón del Apertura 2002 y fue goleador del torneo con 16 tantos.

En agosto de 2003 comenzó su única experiencia en el exterior, cuando fue transferido a Tigres UNLAM. Allí fue el máximo goleador del Clausura 2004 y obtuvo dos Copas InterLiga (2005 y 2006), pero una serie de lesiones lo fueron marginando y, tras un frustrado pase al Morelia, decidió volver a Argentina.

Se sumó a San Lorenzo, club donde retomó su nivel y salió campeón del Clausura 2007. Dos años después concretó su vuelta a Independiente y coronó ese regreso con la obtención de la Copa Sudamericana 2010. Sin embargo, se fue en 2011 en medio de un conflicto con la dirigencia por sueldos atrasados. Pasó por Belgrano de Córdoba y se retiró en Banfield en 2013.

