Franco Colapinto fue 20° en la última práctica libre en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó 20° en la tercera y última práctica libre antes de la clasificación en el Gran Premio de los Países Bajos por un nuevo fin de semana de la Fórmula 1. Tras el 9° puesto del viernes, no logró mantenerse en dicho pelotón.
El piloto de Alpine no pudo repetir el destacado 9° puesto del segundo entrenamiento del viernes. La clasificación para la carrera del domingo será a partir de las 10.
No fue una buena jornada para los Alpine: tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaron lejos de los primeros puestos ya que el primero fue 20° (+2.082) y el segundo 19° (+1.991)
Durante la práctica del viernes, el piloto de Alpine se había mantenido durante varias vueltas en la última posición, y si bien logró escalar dos lugares, se mantuvo en el fondo de la grilla. El argentino realizó un tiempo de 1:12.276 y quedó a poco menos de dos segundos del líder de la sesión, Lando Norris (1:10.278). Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, terminó décimo a 1.335 del británico.
Horas después, en el segundo entrenamiento, Colapinto cerró una gran jornada ya que terminó noveno, con una marca de 1:10.957. Lando Norris volvió a ser el mejor con un tiempo de 1.09.890. Luego, Fernando Alonso y Oscar Piastri completaron el podio a menos de una décima del británico.
El domingo será la gran carrera, pero antes afrontará la clasificación, momento donde se decidirán los lugares de la grilla.
Sábado 30 de agosto
Clasificación:10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Domingo 31 de agosto
Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica)