Franco Colapinto fue 20° en la última práctica libre en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 El piloto de Alpine no pudo repetir el destacado 9° puesto del segundo entrenamiento del viernes. La clasificación para la carrera del domingo será a partir de las 10. Por







Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.

Franco Colapinto finalizó 20° en la tercera y última práctica libre antes de la clasificación en el Gran Premio de los Países Bajos por un nuevo fin de semana de la Fórmula 1. Tras el 9° puesto del viernes, no logró mantenerse en dicho pelotón.

No fue una buena jornada para los Alpine: tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaron lejos de los primeros puestos ya que el primero fue 20° (+2.082) y el segundo 19° (+1.991)

Durante la práctica del viernes, el piloto de Alpine se había mantenido durante varias vueltas en la última posición, y si bien logró escalar dos lugares, se mantuvo en el fondo de la grilla. El argentino realizó un tiempo de 1:12.276 y quedó a poco menos de dos segundos del líder de la sesión, Lando Norris (1:10.278). Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, terminó décimo a 1.335 del británico.

Horas después, en el segundo entrenamiento, Colapinto cerró una gran jornada ya que terminó noveno, con una marca de 1:10.957. Lando Norris volvió a ser el mejor con un tiempo de 1.09.890. Luego, Fernando Alonso y Oscar Piastri completaron el podio a menos de una décima del británico.

El domingo será la gran carrera, pero antes afrontará la clasificación, momento donde se decidirán los lugares de la grilla.