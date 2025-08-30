30 de agosto de 2025 Inicio
Franco Colapinto y su bronca tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: "Me taparon...."

El piloto argentino de Alpine se mostró enojado después de haber sido eliminado en la Q1 de la qualy. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, saldrá 14°.

Por
Franco Colapinto

Franco Colapinto, enojado por su 16° lugar.

Franco Colapinto no pudo ocultar su enojo después de finalizar en la 16° posición en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. Será la misma posición en la que largará el domingo en la carrera.

Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.
“Hicimos unos cambios malos en la FP3, en la qualy revertimos y el auto andaba bien. Me taparon dos autos en el sector 3, Carlos Sainz y Oliver Bearman. Perdí mucho, ellos saben lo que hacen y que perdés mucha carga cuando tenés un auto a dos segundos”, dijo al finalizar la sesión de clasificación.

Luego continuó: "Es una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”, señaló sobre lo ocurrido en la pista.

Embed

Colapinto terminó a solo unas centésimas de llegar a la Q2, por lo que lamentó: “Muy justito, por muy poco. Me taparon dos autos en la vuelta. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cuando pasan esas cosas, da bronca. Pero hay que seguir trabajando, mañana es una carrera larga. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera”.

Sin escudarse en el auto, el piloto de Alpine aseguró que "el auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno, obviamente hay que intentar recuperar unos puestos rápido e ir para adelante".

En la clasificación Colapinto no alcanzó a avanzar a la Q2 por muy poco, ya que se ubicó solo a 0.067 del corte, y a pesar de haber avanzado algunas posiciones en las últimas vueltas. Quedó eliminado junto a Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

La pole fue para Oscar Piastri: el piloto de McLaren marcó el ritmo de la sesión con un tiempo de 1:08.662. El segundo lugar fue para Lando Norris, también de McLaren, quien terminó a +0.012, mientras que el tercer puesto fue para Max Verstappen. El piloto de Red Bull alcanzó un tiempo de +0.263

