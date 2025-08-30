Ander Herrera y la dura situación de los juveniles de Boca: "El 85 o 90% está en índice de pobreza" El mediocampista español, que se desempeña en el Xeneize, advirtió por el difícil contexto económico de los futbolistas de las divisiones inferiores del club. "Aquí los chicos tienen mucha presión", marcó. Por







Ander Herrera habló de los juveniles de Boca. Redes sociales

El futbolista español de Boca, Ander Herrera, hizo alusión al momento económico de los jugadores de las divisiones inferiores del Xeneize y advirtió que "el 85 o 90%" se ubica en una situación de "pobreza familiar". Además, marcó la presión de esos futbolistas para ascender a la primera división y consolidarse.

En diálogo con el podcast Tengo un Plan, Herrera alertó por el panorama financiero de los juveniles de Boca: "Aquí los chicos tienen mucha presión. Están pensando, con 15 años, en que tienen que sacar a la familia. Yo hablo mucho con la psicóloga del club y el 85 o 90% de los chicos de las inferiores de Boca están en índices de pobreza familiar".

Embed Ander Herrera sobre la situación de algunos chicos de las inferiores de Boca. pic.twitter.com/3b9bc3ugOR — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) August 30, 2025 En tal sentido expuso el caso de un jugador. "La psicóloga de Boca me contó que hay un chico del club que a veces no va a entrenar porque va a recoger cartón con los padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza", expresó.

Por otro lado, el mediocampista de 36 años respondió sobre si se retirará en el Xeneize o el club español Real Zaragoza, del cual es simpatizante: "Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. El club no es la gente que está ahora".

Dolor de cabeza en Boca: se lesionó un titular y será baja para Miguel Ángel Russo Boca anunció que el defensor Marco Pellegrino sufrió una lesión muscular grado 2 en el obturador externo izquierdo, por lo que se estima que su recuperación durará unas semanas y el entrenador Miguel Ángel Russo deberá resolver quién lo reemplazará.

En un comunicado, el Xeneize confirmó la lesión de Pellegrino, que se trata de una dura baja debido a que jugó los últimos partidos como titular y fue uno de los futbolistas más destacados del equipo. De esta manera, se espera que Ayrton Costa lo reemplace para el partido de este domingo contra Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 7 de la zona A del torneo Clausura 2025. El jugador había sufrido una molestia durante el triunfo 2-0 de Boca sobre Banfield en la Bombonera, por lo que se estima que se lesionó en ese momento. Ahora, la recuperación del defensor de 23 años duraría entre tres y cinco semanas.