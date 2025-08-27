Papelón del Manchester United: quedó eliminado por un equipo de 4ª División El Grimsby Town, de la League Two de Inglaterra, metió un batacazo en la Carabao Cup y eliminó a los Diablos Rojos tras empatar 2-2 en los 90 minutos (grave error del arquero Onana) y ganar la tanda de penales por 12-11. Por







Charles Vernam grita con alma y vida el primer gol del partido.

Histórica eliminación de Manchester United de la Copa de la Liga 25/26, tras caer por penales en la segunda fase anteante el Grimsby Town de la Cuarta División del fútbol inglés (League Two). Tras empatar 2-2 en el los 90 minutos, el conjunto que dirige el portugués Ruben Amorim perdió en la tanda desde los doce pasos 12-11 y acrecentó su crisis futbolística.

El histórico conjunto inglés, que lleva 80 años en el ascenso, se hizo gigante en el Blundell Park, su casa, en las costas del Mar del Norte. En un primer tiempo histórico, se fue al descanso con el marcador 2-0 a su favor con goles de Charles Vernam y Tyrell Warren, con ayuda de un horror en un córner por parte del arquero de la visita, André Onana.

En el complemento, el club más ganador de todos los tiempos de la Premier League con 20 títulos trató de salvar el papelón, con un tanto del camerunés Bryan Mbeumo y, sobre el final logró empatar el partido con un cabezazo de Harry Maguire. Los penales eran un hecho en la ciudad costera de Cleethorpes con casi 10 mil espectadores en las tribunas.

El partido terminó igualado 2-2 y se definió en los tiros desde el punto del penal, donde el equipo de la Premier League no pudo sobrepasar la instancia al caer en una dramática definición por 12-11 en los disparos desde los 11 metros.

grimsby town Una foto histórica para Grimsby Town. Así, llegó la hazaña de la institución de Lincolnshire, el único de la región en llegar a la Primera División del fútbol inglés y a las semifinales de la FA Cup. El Manchester cayó en una dramática definición por 12-11 donde el brasileño Matheus Cunha y el camerunés Bryan Mbeumo fallaron sus disparos y los Marineros hicieron historia.

