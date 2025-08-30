30 de agosto de 2025 Inicio
San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en un clásico caliente en el Nuevo Gasómetro

El Ciclón y el Globo igualaron por la fecha 7 de la zona B del torneo Clausura. El equipo de Frank Kudelka aguantó todo el segundo tiempo y una parte del primero con diez futbolistas por una expulsión a Luciano Giménez.

San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventajas en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro, en el marco de un partido correspondiente a la fecha 7 de la zona B del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Ciclón no logró subir a la cima de la tabla de posiciones, mientras que el Globo ahora se encuentra cuarto.

Guzmán Zanni fue despedido en redes por las divisiones juveniles del Ciclón.
Dolor en San Lorenzo: murió un jugador de las inferiores de solo 15 años

El Ciclón y el Globo se repartieron el dominio del juego durante los primeros minutos, que estuvieron marcados por las imprecisiones en los pases. El punto de inflexión se produjo a los 25 minutos, cuando el delantero de Huracán Luciano Giménez fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez luego de un codazo a Ignacio Perruzzi, por lo que el equipo de Parque Patricios jugó el resto del partido con diez futbolistas.

En tanto, el conjunto de Damián Ayude buscó controlar el encuentro con la posesión de la pelota, aunque con dificultades para profundizar y tener situaciones de gol. Recién a los 42 minutos del partido el Ciclón contó con una posibilidad para convertir, a través de un remate de Peruzzi que se fue por arriba del travesaño.

En este marco, Ramírez había sancionado penal para San Lorenzo a los 10 minutos del segundo tiempo por una infracción de Hugo Nervo sobre Matías Reali. No obstante, tras una revisión en el VAR, el árbitro dio marcha atrás con su decisión debido a un fuera de juego previo de Ezequiel Cerutti.

Ayude realizó modificaciones en el complemento para intentar inquietar al arquero Hernán Galíndez, pero apenas lo consiguió con un disparo de tiro libre de Facundo Gulli. El conjunto de Frank Kudelka, por su parte, priorizó fortalecer el bloque del juego de San Lorenzo e intentar atacar de contraataque.

Noticia en desarrollo...

