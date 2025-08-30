¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show La cantante y su expareja se mostraron juntos en un recital donde ella volvió a hacer un tema que le dedicó cuando estaban juntos y que no cantaba hace tiempo.







La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación. Redes Sociales

Shakira volvió a cantar Un día de enero después de 18 años, una canción dedicada a su expareja, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, Antonito, y justamente él estaba en el escenario mirando.

La escena despertó los rumores de una reconciliación entre la colombiana y el argentino que fueron pareja durante 10 años. Veinte años después los famosos se encontraron en el estadio Petco Park, en San Diego, California, en Estados Unidos.

Según las fotos que dejaron trascender los fanáticos de la artista, estuvieron juntos en el pasillo de un palco y acompañados de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, ambos con Gerard Piqué.

El revuelo por la inlcusiónen su setlist de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de un tema escrito exclusivamente para Antonio de la Rúa durante su relación, fue el tema de debate en las redes sociales.

Dia de enero fue escrita para el argentino y fue inspirada en el día en que se conocieron, reflejando el amor, la conexión y la esperanza de que él sanara sus heridas emocionales tras la crisis económica en Argentina y la trágica salida de su padre del Gobierno. Una de las frases dice "te conocí un día de enero con la luna en mi nariz".