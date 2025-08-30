IR A
IR A

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

La cantante y su expareja se mostraron juntos en un recital donde ella volvió a hacer un tema que le dedicó cuando estaban juntos y que no cantaba hace tiempo.

La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

Redes Sociales

Shakira volvió a cantar Un día de enero después de 18 años, una canción dedicada a su expareja, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, Antonito, y justamente él estaba en el escenario mirando.

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.
Te puede interesar:

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

La escena despertó los rumores de una reconciliación entre la colombiana y el argentino que fueron pareja durante 10 años. Veinte años después los famosos se encontraron en el estadio Petco Park, en San Diego, California, en Estados Unidos.

Según las fotos que dejaron trascender los fanáticos de la artista, estuvieron juntos en el pasillo de un palco y acompañados de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, ambos con Gerard Piqué.

Embed

El revuelo por la inlcusiónen su setlist de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de un tema escrito exclusivamente para Antonio de la Rúa durante su relación, fue el tema de debate en las redes sociales.

Dia de enero fue escrita para el argentino y fue inspirada en el día en que se conocieron, reflejando el amor, la conexión y la esperanza de que él sanara sus heridas emocionales tras la crisis económica en Argentina y la trágica salida de su padre del Gobierno. Una de las frases dice "te conocí un día de enero con la luna en mi nariz".

Embed

Romance y pelea

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja durante una década, hasta 2010, y un año después protagonizaron un conflicto legal cuando él la demandó por 100 millones de dólares, alegando haber contribuido a su éxito, reclamo que la Justicia desestimó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante su carrera, Shakira combinó disciplina física, evolución estilística y una destacada trayectoria musical, consolidándose como un ícono global.

La impresionante transformación de Shakira: pocos recuerdan que se veía así antes

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

últimas noticias

El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia.

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

Hace 16 minutos
La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

Hace 23 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 31 de agosto

Hace 27 minutos
Mauricio Macri, expresidente y titular del partido amarillo.

Convulsión en el PRO: Mauricio Macri echó a dos hombres del ala de Patricia Bullrich

Hace 55 minutos
Katopodis junto a Kicillof.

Kicillof y Katopodis eligen San Martín para el cierre de campaña en la Primera Sección

Hace 58 minutos