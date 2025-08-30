Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente debido a su extenso catálogo de calidad, que cuenta con series y películas que no paran de deleitar a los usuarios. Un ejemplo de estas es una de suspenso estrenada en 2023, pero que sigue siendo una de las más populares.

Se trata de La diplomática, una miniserie dramática creada por Debora Cahn, que cuenta con dos temporadas y una próxima a estrenar en octubre. Esta producción es ideal para los que les gustó Rehén, y actualmente es una de las más vistas en la N roja. Asimismo, cuenta con las actuaciones estelares de Keri Russell, Rufus Sewell y David Gyasi.

La diplomática Netflix Esta miniserie se destaca por ejecutar de forma perfecta el thriller político, con giros argumentales y un guion espectacular. Asimismo, los diálogos rápidos y el frenesí de la historia le da dinamismo a la narrativa. Sin dudas es uno de los títulos más recomendados para ver en Netflix si te gusta este tipo de series.

Netflix sinopsis de La diplomática La veterana diplomática Kate Wyler asume un nuevo cargo en el Reino Unido que pondrá a prueba sus habilidades, y también su matrimonio. En medio de una crisis internacional, tras el ataque a un barco británico, esta diplomática tendrá que lidiar con su flamante trabajo como embajadora y también con su turbulenta relación con Hal Wyler, un célebre político.

la diplomática Las tensiones entre Hal y Kate llegarán a un punto límite mientras van saliendo nuevos datos sobre el ataque, al tiempo que la reputación del presidente Rayburn se hunde debido a que sus planes inquietan a la opinión pública.

Tráiler de La diplomática Embed - La diplomática | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La diplomática Keri Russell

Rufus Sewell

David Gyasi

Bradley Whitford

Ali Ahn

Rory Kinnear

Ato Essandoh