¿Llega Santa Rosa? Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias de distinta intensidad para el centro y oeste del país, donde se esperan acumulados de hasta 100 milímetros. Cuándo llegan las precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires.







Las tormentas afectarán a gran parte del país durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras 11 provincias donde se registrarán fuertes precipitaciones este sábado 30 de agosto, fecha que tradicionalmente se asocia con el fenómeno de Santa Rosa.

Las tormentas más intensan se pronostican para el centro y norte de San Luis y el centro de Córdoba, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros. Además, pueden estar acompañadas granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

También se esperan tormentas, aunque con acumulados de hasta 50 mm, en zonas de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de lluvias intensas en Mendoza, Neuquén y Río Negro, que en las zonas altas podrían darse en forma de agua mezclada con nieve.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, se espera un sábado mayormente nublado con baja amplitud térmica: mínima de 16° y máxima de 20°. Las lluvias aisladas llegarían recién en horas de la noche y se convertirían en tormentas aisladas para la mañana del domingo.

Cuáles son las localidades bajo alerta por tormenta Alerta por tormenta 30-08-25 SMN ALERTA NARANJA

Córdoba: Juárez Celman, Río Cuarto, Calamuchita y zona baja de Santa María.

Juárez Celman, Río Cuarto, Calamuchita y zona baja de Santa María. San Luis: Ayacucho, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Chacabuco, Junín, Libertador General San Martín, Coronel Pringles y General Pedernera. ALERTA AMARILLA Buenos Aires: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia.

Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia. Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución - Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.

Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución - Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López. Córdoba: Capital, Colón, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, San Justo, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.

Capital, Colón, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, San Justo, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña. La Pampa: Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.

Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel. Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. San Juan: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Cuáles son las localidades bajo alerta por lluvia Alerta por lluvia 30-08-25 SMN ALERTA NARANJA Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, valles de Luján de Cuyo, valles de San Carlos, valles de Tunuyán, valles de Tupungato, General Alvear y zona baja de San Rafael. ALERTA AMARILLA La Pampa: Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó y Lihuel Calel.

Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó y Lihuel Calel. San Luis: Gobernador Dupuy.

Gobernador Dupuy. Río Negro: este de El Cuy y General Roca.

este de El Cuy y General Roca. San Juan: 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia, zona baja de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia, zona baja de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Mendoza: zona baja de Malargüe.

zona baja de Malargüe. Neuquén: Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, sur de Chos Malal y sur de Minas. Cuáles son las localidades bajo alerta por viento Alerta por viento 30-08-25 SMN ALERTA NARANJA Salta: Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos.

Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos. Tucumán: puna de Tafí del Valle.

puna de Tafí del Valle. Catamarca: Antofagasta de la Sierra, puna de Belén, Tinogasta, puna de Santa María, puna de Cafayate y puna de San Carlos. ALERTA AMARILLA Buenos Aires: costa de Patagones.

costa de Patagones. La Pampa: Curacó, Lihuel Calel, Caleu Caleu y Hucal.

Curacó, Lihuel Calel, Caleu Caleu y Hucal. San Luis: toda la provincia.

toda la provincia. Córdoba: oeste de Pocho, oeste de San Alberto y oeste de San Javier.

oeste de Pocho, oeste de San Alberto y oeste de San Javier. Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, valles de Luján de Cuyo, valles de San Carlos, valles de Tunuyán, valles de Tupungato, General Alvear y zona baja de San Rafael.

este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, valles de Luján de Cuyo, valles de San Carlos, valles de Tunuyán, valles de Tupungato, General Alvear y zona baja de San Rafael. San Juan: cordillera de Iglesia, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia, zona baja de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

cordillera de Iglesia, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia, zona baja de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. La Rioja: cordillera de General Lamadrid, cordillera de Vinchina, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

cordillera de General Lamadrid, cordillera de Vinchina, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. Jujuy: cordillera de Cochinoca, cordillera de Rinconada, cordillera de Santa Catalina y Susques. Cuáles son las localidades bajo alerta por nieve Alerta por nieve 30-08-25 SMN ALERTA NARANJA Mendoza: cordillera de Las Heras, cordillera de Luján de Cuyo, cordillera de Tupungato, cordillera de San Carlos, cordillera de Tunuyán, Malargüe y cordillera de San Rafael. ALERTA AMARILLA San Juan: Calingasta, precordillera de Pocito, precordillera de Rivadavia, precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda.

Calingasta, precordillera de Pocito, precordillera de Rivadavia, precordillera de Sarmiento, Ullum y Zonda. Neuquén: cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera y este de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera y este de Picunches, cordillera y este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas.