Escándalo de las coimas: qué encontraron tras los allanamientos en la droguería Suizo Argentina

Después de casi 12 horas de operativos, la Policía puso el foco en la facturación y en posibles vínculos directos con la Agencia Nacional de Discapacidad. Se llevaron alrededor de 14.000 comprobantes.

Luego de un viernes agitado con allanamientos simultáneos en la sede de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina en el marco del escándalo de las presuntas coimas que salpica a funcionarios de Gobierno , la Justicia recolectó valiosa información.

En lo que respecta a la droguería ubicada en el corazón de Nuñez, precisamente en Monroe 801, los operativos se extendieron aproximadamente por 11 horas. Con órdenes estrictas de prohibición de ingreso y egreso de empleados, el personal que estaba presente en la oficina se retiró casi a la medianoche.

Los efectivos que realizaron los allanamientos y requisaron las oficinas del establecimiento , lograron recabar alrededor de 14.000 comprobantes con el objetivo de encontrar vínculos de contratación directa con la Agencia Nacional de Discapacidad. La orden fue emitida por el juez Federal, Sebastián Casanello.

A la misma vez, desde el área de sistemas se negaron a entregar claves y el acceso al server, por lo que fueron trasladados a una comisaría cercana por orden de las fuerzas de seguridad.

El desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se puso a disposición de la justicia y designó abogado en la causa abierta tras la difusión de audios en los que el ex funcionario habla de retornos en la compra de medicamentos a una droguería, mencionando entre otros a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Spagnuolo designó a Ignacio Rada Schultze para que lo represente en la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En tribunales se especuló durante toda la jornada con la posibilidad de que Spagnuolo se presentara en carácter de “arrepentido” o imputado colaborador.

Diego Spagnuolo Diego Spagnuolo designó a un nuevo abogado.

Aún no se sabe la estrategia que seguirá el desplazado funcionario. Lo que sí dejó trascender es que “teme por su vida” y que estaría dispuesto a declarar. Otra posibilidad es que decida atacar de nulidad el origen de la investigación, y con ello hacer caer todas las medidas ordenadas. Otra estrategia podría ser argumentar que ya fue investigado por hechos similares y que la causa fue cerrada y archivada en otro juzgado.

También trascendió durante la jornada que el gobierno le había ofrecido dos estudios de abogados, que Spagnuolo rechazó. En la noche del jueves eligió a Rada Schultze, especialista en derecho penal cambiario y tributario.

La presentación de Spagnuolo coincide con el anuncio del gobierno que adelantó que va a denunciar al extitular de ANDIS. El mismo presidente Javier Milei dijo que Spagnuolo miente y que todo es una “opereta”. Mientras tanto, la justicia avanza en la recolección de pruebas, entre ellas ya secuestró los teléfonos de los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, el de Spagnuolo y documentación secuestrada en los allanamientos.

Un informe preliminar arrojó que mensajes del teléfono de Spagnuolo fueron borrados de manera selectiva. Lo que se preguntan los investigadores es porqué eliminó o hizo eliminar parte de su contenido si estaba dispuesto a dar explicaciones a la justicia.

La denuncia fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión de los audios que apuntan a Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker. También a sus hijos Emmanuel y Jonathan, quienes tienen el manejo de la droguería.