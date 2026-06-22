Video: así fue el penal a Lautaro Martínez en Argentina vs. Austria que Messi no pudo aprovechar El Toro recibió un excelente pase de Enzo Fernández y quedó en una posición inmejorable de cara al arquero Schlager, pero lo bajaron en el área. Tras una duda del árbitro, finalmente la revisó en el VAR y cobró falta. Sin embargo, Lionel Messi lo erró. Por Agregar C5N en









El penal a Lautaro Martínez. X (@Argentina)

Lautaro Martínez logró una falta clave para Argentina apenas a 5 minutos de comenzado el partido contra Austria por el Mundial 2026. Después de que dieran penal, Lionel Messi finalmente lo erró.

Después de un primer aviso de Thiago Almada, jugada que terminó invalidada por fuera de juego, el equipo de Lionel Scaloni continuó mostrando verticalidad de cara al arco de Alexander Schlager.

En un nuevo frente de ataque, Lautaro Martínez recibió una pelota que llegó por la izquierda desde los pies de Enzo Fernández y sufrió una falta adentro del área luego del asedio de dos jugadores austríacos.

Si bien el árbitro Amin Mohamed dejó seguir el juego algunos minutos, el pedido llegó desde la cabina del VAR. Tras la correspondiente revisión, el juez pitó penal.

¡¡PENAL PARA ARGENTINA!!



Posch lo bajó a Lautaro Martínez y el egipcio Amin Omar, tras la revisión, pitó la pena máxima. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2eNLTanDNC — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026 El encargado de patearlo fue Lionel Messi, con la posibilidad de engrosar su cuenta y de ampliar su récord. Sin embargo, su remate fue esquinado hacia la izquierda de Schlager y, sin tocarla, se fue afuera.