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22 de junio de 2026 Inicio

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Austria por el Mundial 2026

Los diferentes escenarios en el segundo compromiso de la Albiceleste serán claves para perfilar el futuro del seleccionado nacional dentro de su zona.

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Los diferentes escenarios que dejará el partido de esta tarde.

Los diferentes escenarios que dejará el partido de esta tarde.

La Selección argentina se encuentra ante su segundo compromiso en el Mundial 2026, un duelo que asoma de vital importancia para el futuro del Grupo J. El elenco comandado tácticamente por Lionel Scaloni medirá fuerzas contra Austria en un encuentro que pondrá frente a frente a los dos únicos combinados de la zona que lograron sumar de a tres unidades en sus respectivas presentaciones iniciales.

El escenario ideal es una victoria ante Austria este lunes.
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La Albiceleste llega a este cruce con muy bien anímicamente luego de golear por 3 a 0 a Argelia en el estreno gracias a una noche impresionante de Lionel Messi, quien se despachó con un hat-trick. Sin embargo, el rival europeo no se queda atrás en las expectativas, ya que viene de exhibir una versión muy sólida en su debut tras derrotar por 3 a 1 a Jordania, transformándose así en la principal amenaza para el liderazgo argentino.

Qué pasa si Argentina gana contra Austria por el Mundial 2026

Un triunfo de la Albiceleste este lunes ante el combinado europeo dejaría al equipo de Lionel Scaloni en una posición inmejorable de cara al cierre de la primera fase. Con una victoria, el seleccionado nacional alcanzará la línea de los 6 puntos en la tabla de posiciones.

Además de mantener el puntaje ideal, quedarse con los tres puntos significará dar un paso gigante hacia el objetivo principal de esta etapa. El conjunto argentino quedará a un solo punto del primer puesto de la zona, lo que otorgaría, en los papeles, un cruce potencialmente más accesible en la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

Por último, el panorama de la clasificación podría resolverse de manera definitiva mucho antes de lo previsto. Dependiendo de lo que suceda en el otro enfrentamiento del grupo entre Jordania y Argelia, un festejo frente a los austríacos podría otorgarle a la Argentina el boleto matemático a los dieciseisavos de final este mismo lunes, sellando el pasaje con una jornada de anticipación.

Qué pasa si Argentina empata contra Austria por el Mundial 2026

Un empate en esta segunda presentación dejaría a la Selección nacional con un panorama abierto pero sumamente favorable de cara al cierre de la fase inicial. Con este resultado, llegará a los 4 puntos en la tabla de posiciones, compartiendo el liderazgo de la zona justamente con el equipo europeo, ya que ambos cosecharon un triunfo en el estreno.

De esta manera, el combinado nacional se mantendrá firme en la zona de clasificación a la próxima instancia y postergará la definición de su posición final para la última jornada, donde se medirá de igual a igual ante Jordania. El punto cosechado obligará a hacer cuentas en el cierre del grupo, pero mantendrá el destino de la Selección en sus propias manos para buscar el pase definitivo.

Por último, cabe destacar que la paridad dejará a la Argentina con muy buenas chances de avanzar a los dieciseisavos de final del certamen internacional, aunque sin poder asegurar matemáticamente el boleto este lunes. La paridad obligará al cuerpo técnico a planificar el último compromiso con la premisa de sumar para no depender de otros resultados.

Qué pasa si Argentina pierde contra Austria por el Mundial 2026

Una derrota frente al combinado europeo complicaría el panorama inmediato en el Grupo J, obligando a postergar sus aspiraciones de clasificación. Con este resultado, Austria trepará hasta las 6 unidades para quedar como único líder de la zona, capitalizando su puntaje ideal y asegurando prácticamente su boleto a la siguiente ronda del certamen.

Por su parte, el seleccionado conducido por Lionel Scaloni se estancará en los 3 puntos obtenidos en el debut. Esta situación trasladará toda la presión a la última jornada de la fase de grupos, donde el equipo nacional se verá obligado a jugarse la clasificación a todo o nada en un cruce determinante frente a Jordania.

A pesar del trago amargo que significaría un traspié, el panorama de la Argentina estaría lejos de ser definitivo, ya que el equipo seguiría dependiendo de sí mismo para avanzar en la Copa del Mundo. Las chances de seguir en carrera se mantendrían intactas, ya sea peleando por el segundo puesto del grupo o, en el peor de los escenarios, buscando el pasaje como uno de los mejores terceros de la competencia.

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