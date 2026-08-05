Mundial 2026: el DT de una selección eliminada en primera ronda tuvo que dar explicaciones en el Parlamento

El exentrenador de la selección de Corea del Sur, Hong Myung-bo, debió declarar ante el Parlamento de su país tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, un hecho que generó una fuerte crisis institucional y política.
El escándalo institucional escaló luego del flojo desempeño del equipo en el certamen internacional. El entrenador abandonó el país con destino a Estados Unidos para resguardarse de posibles agresiones.
El exentrenador de la selección de Corea del Sur, Hong Myung-bo, debió declarar ante el Parlamento de su país tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, un hecho que generó una fuerte crisis institucional y política.
La intervención estatal ocurrió luego de que el equipo asiático quedara ubicado en el tercer lugar del Grupo E con solo tres puntos, producto de una victoria por 2 a 1 frente a República Checa en Guadalajara y dos derrotas consecutivas ante México y Sudáfrica.
El rendimiento deportivo significó una de las frustraciones más severas en la historia del fútbol de la región, ya que la diferencia de gol (-1) impidió al conjunto avanzar a la siguiente ronda entre los mejores terceros del torneo.
La controversia deportiva escaló al ámbito oficial a pesar de las habituales restricciones de la FIFA sobre la injerencia de los gobiernos en los asuntos de las federaciones locales.
Tras el fracaso futbolístico, Hong Myung-bo presentó su renuncia al cargo y el presidente de la Asociación Surcoreana de Fútbol, Chung Mong-gyu, imitó la decisión en medio de la presión pública.
Durante su comparecencia ante la Cámara, el exfutbolista asumió la responsabilidad por el desempeño, pidió disculpas a la ciudadanía y rechazó las acusaciones sobre irregularidades o un trato preferencial en el contrato que firmó con la entidad deportiva.
La indignación social obligó a desplegar un operativo de seguridad policial para proteger la integridad del exentrenador, quien finalmente abandonó el país con destino a Estados Unidos para resguardarse de posibles agresiones por parte de los aficionados.