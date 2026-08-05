Mundial 2026: el DT de una selección eliminada en primera ronda tuvo que dar explicaciones en el Parlamento El escándalo institucional escaló luego del flojo desempeño del equipo en el certamen internacional. El entrenador abandonó el país con destino a Estados Unidos para resguardarse de posibles agresiones. Por Agregar C5N en









El trofeo del Mundial de fútbol masculino y la pelota oficial de la edición 2026.

El exentrenador de la selección de Corea del Sur, Hong Myung-bo, debió declarar ante el Parlamento de su país tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, un hecho que generó una fuerte crisis institucional y política.

La intervención estatal ocurrió luego de que el equipo asiático quedara ubicado en el tercer lugar del Grupo E con solo tres puntos, producto de una victoria por 2 a 1 frente a República Checa en Guadalajara y dos derrotas consecutivas ante México y Sudáfrica.

El rendimiento deportivo significó una de las frustraciones más severas en la historia del fútbol de la región, ya que la diferencia de gol (-1) impidió al conjunto avanzar a la siguiente ronda entre los mejores terceros del torneo.

La controversia deportiva escaló al ámbito oficial a pesar de las habituales restricciones de la FIFA sobre la injerencia de los gobiernos en los asuntos de las federaciones locales.

Crisis en la Selección surcoreana: hubo renuncias masivas y se fue el entrenador Tras el fracaso futbolístico, Hong Myung-bo presentó su renuncia al cargo y el presidente de la Asociación Surcoreana de Fútbol, Chung Mong-gyu, imitó la decisión en medio de la presión pública.

Durante su comparecencia ante la Cámara, el exfutbolista asumió la responsabilidad por el desempeño, pidió disculpas a la ciudadanía y rechazó las acusaciones sobre irregularidades o un trato preferencial en el contrato que firmó con la entidad deportiva. La indignación social obligó a desplegar un operativo de seguridad policial para proteger la integridad del exentrenador, quien finalmente abandonó el país con destino a Estados Unidos para resguardarse de posibles agresiones por parte de los aficionados.