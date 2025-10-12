La Selección argentina sub 20 se burló de México tras el pase a semifinales y se volvió viral El equipo de Diego Placente ganó 2 a 0 y se metió entre los cuatro mejores del Mundial de Chile, algo que no conseguía desde 2007. Los jugadores se fueron del estadio con una dedicatoria a los rivales mexicanos. Por







El plantel de la Selección Sub 20 se retiró entre risas del vestuario. Redes sociales

La Selección argentina Sub 20 le ganó 2 a 0 a México por los cuartos de final del Mundial de Chile y, tras un partido cargado de roces en el que su rival sufrió dos expulsiones, el plantel que dirige Diego Placente se retiró del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago con una cargada a los mexicanos.

En el video que se viralizó en redes sociales se ve a los jugadores saliendo del vestuario con un parlante en el que sonaba, a todo volumen, la famosa cortina musical de El Chavo del 8. Los juveniles argentinos se fueron entre risas y con una clara dedicatoria al equipo azteca.

Lo cierto es que, más allá de algunas declaraciones en la previa, la Selección mexicana pudo hacer poco para frenar a la Albiceleste dentro de la cancha. Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, el equipo de Placente lo borró de la cancha y sacó pasajes a las semifinales.

Embed ¿BURLA?



Argentina derrotó 2-0 a México y se clasificó a las semifinales del Mundial Sub 20. Sin embargo, los jugadores de la albiceleste salieron del estadio con música del Chavo del 8 y entre risas. pic.twitter.com/jWyRmAHShO — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 12, 2025

De esta manera, Argentina se clasificó a las semifinales de un Mundial Sub 20 tras 18 años, algo que no lograba desde la Copa del Mundo de Canadá 2007 en la que jugaron Sergio Kun Agüero, Ever Banega, Maxi Moralez y Ángel Di María.

Ahora, la Selección se medirá con Colombia por las semifinales del certamen el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20.