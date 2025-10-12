12 de octubre de 2025 Inicio
La Selección argentina sub 20 se burló de México tras el pase a semifinales y se volvió viral

El equipo de Diego Placente ganó 2 a 0 y se metió entre los cuatro mejores del Mundial de Chile, algo que no conseguía desde 2007. Los jugadores se fueron del estadio con una dedicatoria a los rivales mexicanos.

El plantel de la Selección Sub 20 se retiró entre risas del vestuario.

El plantel de la Selección Sub 20 se retiró entre risas del vestuario.

La Selección argentina Sub 20 le ganó 2 a 0 a México por los cuartos de final del Mundial de Chile y, tras un partido cargado de roces en el que su rival sufrió dos expulsiones, el plantel que dirige Diego Placente se retiró del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago con una cargada a los mexicanos.

La Selección argentina está cerca de recuperar a una de sus figuras.
Fue campeón del mundo y se pone a punto para volver a jugar y disputar el Mundial 2026

En el video que se viralizó en redes sociales se ve a los jugadores saliendo del vestuario con un parlante en el que sonaba, a todo volumen, la famosa cortina musical de El Chavo del 8. Los juveniles argentinos se fueron entre risas y con una clara dedicatoria al equipo azteca.

Lo cierto es que, más allá de algunas declaraciones en la previa, la Selección mexicana pudo hacer poco para frenar a la Albiceleste dentro de la cancha. Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, el equipo de Placente lo borró de la cancha y sacó pasajes a las semifinales.

De esta manera, Argentina se clasificó a las semifinales de un Mundial Sub 20 tras 18 años, algo que no lograba desde la Copa del Mundo de Canadá 2007 en la que jugaron Sergio Kun Agüero, Ever Banega, Maxi Moralez y Ángel Di María.

Ahora, la Selección se medirá con Colombia por las semifinales del certamen el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20.

La reconocida cantante y su ex pareja fueron vistos en una alfombra roja tras su separación

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos por primera vez después de su divorcio: cuál fue el motivo

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.
play

La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 
play

Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

Palito Ortega durante un recital en el Luna Park 

Preocupación por la salud de Palito Ortega: debió suspender su show en Paraná

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

