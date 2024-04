Víctor Blanco no descartó compartir lista con Diego Milito para las elecciones en Racing

El presidente del conjunto de Avellaneda aseguró que si el exdelantero "quiere sumarse al club para que siga creciendo, bienvenido sea". Los comicios se llevarán a cabo en diciembre y todavía no están confirmadas las agrupaciones.

El actual presidente de Racing aclaró que hasta el momento "no tuve charlas con Milito". Racing web

Racing atraviesa un año deportivo marcado por las elecciones presidenciales y este miércoles el presidente, Víctor Blanco, no descartó compartir lista con el exdelantero Diego Milito de cara a los comicios que se llevarán a cabo en diciembre y sobre los cuales todavía no están confirmadas las agrupaciones.

"¿Por qué no compartir una lista con Milito? Si él quiere sumarse al club para que siga creciendo, bienvenido sea", afirmó el dirigente, para luego, de todos modos, aclarar que hasta el momento "no" tuvo "charlas con Milito". "Hay que esperar que se conformen las agrupacione. Hoy por hoy no hay nada definido”, subrayó.