US Open 2025: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry pasaron a segunda ronda

Francisco Cerúndolo clasificó a segunda ronda del US Open. Redes sociales

Para el último Grand Slam del año clasificaron siete argentinos, pero solo tres de ellos clasificaron a la segunda ronda del US Open 2025. Los tres partidos fueron de alto calibre, ya que se tratan de partidos al mejor de cinco sets. Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry batallarán por avanzar de fase.

El marplatense enfrentó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en el debut en la Cancha 10 del Flushing Meadows y lo derrotó en tres sets. De este modo, clasificó por décima vez a la segunda ronda de un Grand Slam donde enfrentará a Jiri Lehecka. Tiene un récord de 4-5 y una de las victorias es en este certamen.

El tiburón Comesaña le tocó un duro debut porque se trataba de Alex Michelsen, preclasificado número 28 del torneo, pero logró levantar un 0-1 en sets y clasificó a la siguiente fase del Majors, allí enfrentará a Cameron Norrie, un duelo aún más potente y, de ganar, le podría tocar Novak Djokovic.

Por último, el mejor argentino del torneo es Francisco Cerúndolo, que parte como el decimonoveno favorito, perdía 0-2 contra el italiano Matteo Arnaldi y logró darlo vuelta para quedarse con el encuentro tras 3 horas y 44 minutos, logrando así, su primera remontada de este calibre en GS. En 2da. ronda enfrentará a Leandro Riedi.

Así se festeja ganar este partido

¡No duden de Fran Cerúndolo!



¡No duden de Fran Cerúndolo!pic.twitter.com/H4jSWKJ4pG https://t.co/v7datUX0XW — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 26, 2025 Por su parte, Solana Sierra no hizo pie y cayó ante Sorana Cirstea en un duelo que comenzó parejo, pero luego del 5-6 del primer set, no pudo recuperar su mejor nivel y quedó eliminada. Mariano Navone cayó en cinco sets ante Marcos Giron, Jack Draper sacó a Federico Gómez y Sebsatián Báez perdió ante Lloyd Harris.