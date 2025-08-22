La deportista de 30 años que participó de la qualy del US Open aseguró que eligió utilizar las redes sociales por fuera de su trabajo en el circuito. “Tengo la mente muy abierta y no me importa lo que la gente piense de mí”, indicó.

La tenista Sachia Vieckery tiene 30 años y, a dos días del inicio del US Open , disputó la qualy del torneo sin éxito. Pero se volvió noticia por su decisión de vender contenido para adultos, luego de haber ganado millones. Por este motivo, dejó de tener citas normales y solo acepta pagos de mil dólares.

Pasaron 16 años desde el día que jugó su primero torneo como profesional y llegó a ser top 100 el 30 de julio del 2018, sin embargo, nunca superó los seis títulos en el ámbito de la ITF. Actualmente, se encuentra en el puesto número 559 del escalafón mundial femenino, pero su mayor ingresó pasó a ser OnlyFans.

La decisión de subir contenido a la plataforma fue confirmada por ella misma el 13 de enero del corriente año: “El contenido es demasiado picante para Instagram: suscríbete y compruébalo por ti mismo. Tu tenista profesional favorita. Mi contenido más picante está disponible en PPV (pagar para ver) en los mensajes directos ”.

A esto solo pueden acceder adultos mayores y solo las personas que abonen los u$s12.99 por mes están autorizadas a darle likes y algunos de sus posteos superan los 70 me gusta.

En una charla con podcast Black Spin Global indicó que sigue en el mundo del tenis, pero busca explorar otras oportunidades. “Obviamente, hay distintos niveles en OnlyFans. Hay atletas como Nick (Kyrgios) y Alex (Muller) que van a publicar principalmente contenido de tenis y después está el otro extremo, que no es mi caso. Yo estoy en un punto intermedio”, indicó.

Sachia Vieckery Redes sociales

“Lo abrí en enero y creció muy rápido. Ser tenista definitivamente ayudó a mi difusión. Estoy en una etapa en la que no muestro todo, pero me siento lo suficientemente cómoda. Me va muy bien. Es el dinero más fácil que he ganado y disfruto hacerlo”, agregó.

Pero aclaró que tiene “la mente muy abierta” y no importa lo que la gente piense de sí misma “porque la cantidad que gané en los primeros dos días me abrumó. Realmente estoy sorprendida”. Ante esto, se animó a confesar que ya no tiene citas gratis por el comportamiento de los hombres: “Ahora necesito un depósito previo a la cita, envíenme 1.000 y podemos hacerlo realidad”.

“Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá críticas. Si no hiciera nada, igual recibiría críticas, así que prefiero estar en la plataforma y ganar dinero. Me he empoderado”, concluyó.

Sachia Vieckery Redes sociales

Este jueves cayó en la segunda ronda de la qualy en US Open ante Ella Seidel por 6-1 y 6-2. En Roland Garros y Wimbledon no participó, pero el Australian Open cayó en la tercera ronda de la qualy, pero no ingresó como lucky loser. Solo disputó pocos torneos en 2025, sin embargo, su enfoque está puesto en la plataforma.