1 de junio de 2026 Inicio
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Bomba en el tenis: Serena Williams hizo oficial su regreso tras casi cuatro temporadas

La 23 veces ganadora de Grand Slams aceptó una invitación para participar del torneo de Queen's, en la previa de Wimbledon. Su última participación en el circuito profesional fue en el US Open de 2022.

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Las buenas noticias corren rápido

"Las buenas noticias corren rápido", anunció Serena Williams en sus redes sociales.

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La tenista Selena Williams confirmó su regreso al tenis. Después de haber estado fuera del circuito por casi cuatro temporadas, la exnúmero 1 participará del torneo de dobles, Queen’s, en lo que será la previa de Wimbledon.

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La estadounidense hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales donde publicó y corto video titulado “Las buenas noticias vuelan”, donde se la ve entrenando y que lo interrumpe ya que le empieza a sonar el teléfono. Mientras se dirige a atenderlo se la escucha decir “tengo que cambiar el número”, acompañado de la leyenda “supongo que todos escucharon la noticia”.

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La misma fue confirmado en simultáneo por la misma la Federación Británica de Tenis (LTA) contó: “Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships”.

De esta manera, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam, de 44 años, regresará a las canchas tras su último partido disputado en septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Ajla Tomljanovi en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. En ese momento, explicó que no quería usar la palabra “retirarse” y prefirió asegurar que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

El césped me dio algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada de volver a competir en una de las etapas más icónicas del deporte”, indicó una de las grandes referentes en el deporte.

Serena Williams Queen's Torneo

Cuándo volverá a jugar Selena Williams y quién será su compañera en el torneo Queen’s

Selena Williams jugará el torneo de dobles Queen’s junto a la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años, gracias a una invitación de la organización.

El torneo londinense se llevará a cabo entre el 8 y el 14 de junio. “Queen's Club se siente como el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo”, aseguró la estadounidense que a lo largo de su carrera ganó 73 títulos individuales, incluyendo 23 Grand Slams

Estas declaraciones sobre su participación en el torneo de categoría 500, hace ilusionar a los fanáticos por una posible participación en Wimbledon, donde conquistó siete títulos individuales y otros siete de dobles junto a su hermana Venus Williams.

“Serena Williams es una de las mejores deportistas que ha visto el mundo y estamos encantados de que haga su regreso al tenis en el torneo de Queen’s. Es muy emocionante para el torneo y para los aficionados que un icono del tenis haga su regreso en este lugar”, afirmó Laura Robson, directora del torneo.

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