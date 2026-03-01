1 de marzo de 2026 Inicio
Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se prendió fuego y hay incertidumbre por el abastecimiento de petróleo

El ataque al petrolero Skylight en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo reavivó el temor a interrupciones en el suministro global. Analistas advierten que el conflicto puede disparar los precios y alterar la logística internacional.

El incendio del petrolero Skylight tras un ataque atribuido a Irán cerca del estrecho de Ormuz volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del suministro energético mundial. El ataque se registró luego de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en territorio israelí que provocaron la muerte del ayatolá Ali Khamenei y más de 200 personas. La tripulación debió evacuar la nave y al menos cuatro personas resultaron heridas, en un episodio que refuerza la fragilidad de una vía clave para el transporte de crudo.

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WORLDFEED_X/status/2028114171003617579&partner=&hide_thread=false

Este paso marítimo, que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo, concentra una porción significativa del comercio global de petróleo y gas. Por allí circulan diariamente millones de barriles destinados a Asia, Europa y otros mercados, lo que convierte a cualquier incidente en un factor con impacto directo en los precios internacionales.

El primer efecto que suele registrarse en este tipo de crisis es financiero. La sola posibilidad de interrupciones eleva el valor del crudo porque los operadores anticipan riesgos de escasez o mayores costos logísticos. A esto se suman primas de seguro más altas para los buques y mayores gastos de transporte, factores que terminan trasladándose al precio final de la energía.

El escenario más crítico sería un bloqueo parcial o total del estrecho. La zona tiene carriles de navegación muy estrechos, por lo que un buque fuera de servicio o hundido podría obstaculizar el tránsito y generar demoras masivas. En ese caso, los petroleros deberían optar por rutas alternativas mucho más largas, lo que implicaría semanas adicionales de viaje y un encarecimiento significativo del suministro.

Sin embargo, los especialistas consideran que un cierre prolongado no es el escenario más probable, debido al impacto global que tendría. Tanto los países productores como las principales potencias consumidoras tienen interés en evitar una interrupción sostenida, ya que un aumento brusco del petróleo impactaría en la inflación, el comercio y la actividad económica mundial.

De todos modos, la incertidumbre ya está generando volatilidad. El mercado energético dejó de responder únicamente a factores tradicionales como la oferta y la demanda, y ahora está condicionado por la evolución del conflicto. En este contexto, el precio del barril podría escalar con rapidez si se registran nuevos incidentes o si se restringe el tránsito marítimo.

Además del petróleo, el estrecho es una ruta estratégica para el gas natural licuado que exportan los países del Golfo, lo que amplía el alcance del riesgo. Una alteración prolongada afectaría no solo los precios, sino también las decisiones de inversión y el abastecimiento en múltiples regiones.

