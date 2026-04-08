8 de abril de 2026 Inicio
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El futbolista que pasó por River y Boca y luchó contra una fuerte depresión

El exdefensor cordobés logró reinventarse tras atravesar un duro proceso personal lejos de la competencia profesional.

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Tras el retiro

Tras el retiro, atravesó un proceso personal complejo que logró superar

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  • Fue campeón en el fútbol argentino y jugó en clubes de máxima rivalidad

  • Su retiro en 2004 marcó el inicio de un complejo proceso emocional

  • Logró reconvertirse como entrenador en distintos países

  • Superó una depresión profunda y se mantuvo activo en el ambiente deportivo

Fernando Gamboa fue el futbolista argentino que vistió las camisetas de River y Boca y que, tras su retiro, debió enfrentar una fuerte depresión que puso a prueba su vida fuera del fútbol. Esa etapa marcó un antes y un después en su historia personal.

Al finalizar su carrera extensa, eligió explorar una actividad fuera del fútbol profesional.
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A lo largo de su carrera, el cordobés supo destacarse en equipos importantes del país, con logros deportivos y participaciones internacionales que lo posicionaron como un defensor de jerarquía. Su rendimiento lo convirtió en una referencia dentro de los planteles que integró.

Sin embargo, el final de su etapa como jugador profesional marcó un quiebre personal. La falta de rutina y la necesidad de redefinir su camino lo llevaron a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. Ese proceso lo obligó a replantear su identidad más allá del fútbol.

Fernando Gamboa en Boca
Gamboa defendió las camisetas de River y Boca a lo largo de su carrera

Gamboa defendió las camisetas de River y Boca a lo largo de su carrera

Fernando Gamboa y su paso por el fútbol

Nacido el 28 de octubre de 1970 en Marcos Juárez, Gamboa inició su carrera en Newell’s Old Boys, donde debutó en 1992 y se consagró campeón. También fue parte de la recordada final de la Copa Libertadores ante São Paulo. Su rendimiento lo llevó a River Plate, donde obtuvo un nuevo título en 1993, aunque su relación con el entrenador de ese entonces derivó en una salida anticipada.

Luego recaló en Boca Juniors, donde compartió plantel con figuras históricas del fútbol argentino, consolidando su paso por los dos clubes más grandes del país. Su carrera continuó en Europa, con una etapa destacada en el Real Oviedo de España durante tres temporadas. Más tarde regresó a Sudamérica, con pasos por Chile, y luego volvió a emigrar a Suiza, hasta retirarse en 2004 tras una lesión.

Su vida después del retiro

El final de su carrera deportiva lo obligó a enfrentar una nueva realidad. Aunque intentó mantenerse vinculado al fútbol, la adaptación no fue sencilla y derivó en problemas emocionales. Con el tiempo, decidió reinventarse como entrenador. Su debut como director técnico se produjo en 2008, al frente de Newell’s Old Boys.

A lo largo de los años, dirigió equipos en Argentina y el exterior, incluyendo pasos por México, Chile y Paraguay. Su recorrido estuvo marcado por altibajos, tanto en lo profesional como en lo personal. Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2015, cuando fue víctima de un secuestro exprés. A pesar de ese contexto adverso, logró continuar con su carrera.

Fernando Gamboa
Su etapa como entrenador incluyó experiencias en varios países de América Latina

Su etapa como entrenador incluyó experiencias en varios países de América Latina

En sus últimas experiencias como entrenador, logró mantenerse vigente, incluso evitando descensos en equipos comprometidos. Su historia refleja una trayectoria atravesada por el éxito, las dificultades y la capacidad de reconstruirse.

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