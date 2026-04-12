El exfutbolista que llegó a jugar con Messi, pero se terminó desenamorando del futbol

Una joven promesa europea abandonó la competencia profesional tras perder la motivación y hoy reconstruye su camino desde otro rol.

Adriá Carmona se retiró del fútbol profesional a los 28 años luego de perder la pasión por el juego , a pesar de haber sido una de las grandes promesas del FC Barcelona y compartir plantel con Lionel Messi . Su decisión sorprendió en el ambiente por tratarse de un talento que había sido seguido de cerca durante años.

Qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

Su historia refleja una problemática cada vez más frecuente en el deporte de élite: la presión constante , las expectativas y la dificultad para sostener el disfrute en un entorno altamente competitivo. Este escenario impacta incluso en futbolistas que parecen destinados a una carrera consolidada.

Formado en La Masía y señalado como uno de los talentos más prometedores de Europa , su carrera parecía destinada al éxito, pero tomó un rumbo inesperado con el paso del tiempo. Las dificultades para afirmarse en la elite marcaron un contraste con sus primeros años de proyección.

Desde muy chico, Carmona mostró condiciones sobresalientes. A los 6 años ya se destacaba en equipos locales y rápidamente fue incorporado a la cantera del Barcelona . Su evolución fue acelerada: a los 15 competía en categorías superiores y se consolidaba como una figura juvenil.

Carmona fue una de las grandes promesas surgidas de la cantera del Barcelona

Su rendimiento lo llevó a la selección española Sub-17 , donde logró el título europeo en 2008 . En paralelo, entrenaba junto a referentes como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets , además de compartir plantel con Lionel Messi . Sin embargo, la exigencia empezó a pesar.

En busca de continuidad, dejó el Barcelona y pasó por clubes como el AC Milan, Zaragoza, Girona y Albacete, sin lograr estabilidad ni el nivel esperado. La última etapa de su carrera fue en India, donde comenzó a replantearse su vínculo con el deporte.

Su vida después del retiro

El punto de quiebre llegó cuando el fútbol dejó de resultarle placentero. Según explicó, la transformación del juego en una obligación terminó por desgastarlo emocionalmente. Lejos de las canchas, inició un proceso de formación en coaching emocional que redefinió su vida profesional. Hoy, con 32 años, trabaja ayudando a otros futbolistas a gestionar la presión y recuperar el disfrute.

Adrià Carmona Su retiro estuvo marcado por el desgaste emocional más que por lo físico Instagram @adriicarmona

Entre los jugadores a los que acompañó aparecen nombres como Álvaro Morata y Arthur Melo. Su experiencia personal se convirtió en una herramienta clave para asistir a quienes atraviesan situaciones similares. Carmona encontró una nueva vocación: asistir a otros en el equilibrio entre rendimiento y bienestar, una dimensión cada vez más relevante en el deporte moderno.