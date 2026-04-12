Hecho histórico en la Bundesliga: por primera vez, una entrenadora dirigirá un equipo masculino

Marie-Louise Eta, de 34 años, asumirá el cargo en Union Berlin para reemplazar a Steffen Baumgart, despedido junto a su cuerpo técnico tras la derrota 3-1 ante Heidenheim, el último en la tabla.

El fútbol europeo vivirá un hecho histórico : por primera vez una mujer asumirá como entrenadora de un equipo masculina en la Bundesliga, en Alemania, una de las denominadas “cinco grandes ligas” del continente junto a Inglaterra, España, Italia y Francia.

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Es que, Union Berlín oficializó la llegada de Marie-Louise Eta como la nueva directora técnica de su primer equipo masculino, en reemplazo de Steffen Baumgart , despedido junto a su cuerpo técnico tras la derrota 3-1 ante Heidenheim, el último en la tabla.

“La permanencia en la Bundesliga aún no está asegurada, dada la escasa diferencia de puntos en la parte baja de la tabla. Me alegra que el club me haya confiado esta exigente tarea . Uno de los puntos fuertes del Union ha sido y sigue siendo unir todas las fuerzas en situaciones como esta”, declaró Marie-Louise Eta.

Debido al despido a Baumgart, el club alemán explicó en un comunicado que necesitan “con urgencia puntos” para asegurar su permanencia en la liga , ya que “dos victorias en catorce partidos desde el parón invernal y el rendimiento mostrado en las últimas semanas no nos dan la confianza de que, en la situación actual, podamos lograr un cambio de rumbo”. “Por ello, hemos decidido empezar de nuevo ”, indicaron.

“Me alegra que Marie-Louise Eta haya aceptado asumir esta tarea de manera interina, antes de convertirse, como estaba previsto, en la entrenadora principal del equipo profesional femenino en verano”, explicó Horst Heldt, director general del fútbol profesional masculino.

Al mismo tiempo, agradecieron el trabajo realizar al cuerpo técnico saliente y recordaron que gracias a ellos consiguieron la permanencia “la temporada pasada y una buena cantidad de puntos en la primera mitad de la presente”. “Les deseamos lo mejor en lo profesional y en lo personal”, concluyeron.

Marie-Louise Eta.alemania

Quién es Marie-Louise Eta

Marie-Louise Eta, de 34 años, no es una desconocida para la estructura del club berlinés ya que conoce y bien los pasillos del club: fue asistente del cuerpo técnico del primer equipo durante 2023, además de su reciente labor al frente del conjunto Sub-19, donde se clasificó para el campeonato nacional por la puerta grande. Una primera fase perfecta con 12 triunfos y 2 empates.

En 2024, tomó protagonismo mediático al reemplazar en conferencias al entonces entrenador Nenad Bjelica durante una suspensión.

Se espera que su debut sea la próxima jornada cuando Union reciba a Wolfsburgo en un duelo directo por la permanencia, en una recta final que definirá no solo el futuro del club, sino también un capítulo histórico en el fútbol alemán. Según se detalló, por el momento, la entrenadora asumirá de manera interina por las próximas cinco fechas.

Actualmente, Union Berlín está a tan solo siete puntos por encima de la zona de descenso. Con solo cinco fechas por delante para el cierre del campeonato, la nueva estratega deberá optimizar los recursos del plantel para evitar sobresaltos en la recta final de la temporada.