El empresario argentino que vistió la camiseta de grandes equipos de Francia

El exjugador transformó su experiencia en Europa en un proyecto propio. Hoy desarrolla su carrera lejos de las canchas, con foco en el crecimiento empresarial.

El recorrido de Renato Civelli se suma a la de otras trayectorias que pasaron de la cancha a una proyección en el mundo de los negocios. Con experiencia en el fútbol local y europeo, el exdefensor logró consolidarse en distintos equipos antes de iniciar una nueva etapa fuera del deporte.

¿De quién se trata? El jugador que pasó de Boca y San Lorenzo a trabajar en un rubro distinto

Su paso por Francia fue determinante no solo a nivel profesional, sino también en lo personal. En ese país desarrolló un vínculo con la cultura que más tarde influiría directamente en su vida después del retiro, marcando el rumbo de sus proyectos actuales.

A lo largo de su carrera, el central se caracterizó por su presencia física, su juego aéreo y su rendimiento en distintos equipos , tanto en Argentina como en el exterior. Esa versatilidad le permitió sostener una carrera extensa y con múltiples experiencias.

Con el final de su etapa como futbolista, el surgido en Banfield decidió apostar por un cambio de rumbo y canalizar lo aprendido durante sus años en Europa en un emprendimiento que hoy lo tiene como protagonista en otro rubro.

Renato Civelli inició su camino en el fútbol desde joven y se formó en inferiores hasta debutar profesionalmente en Banfield en 2003. Luego de sus primeras temporadas en el club, dio el salto al Olympique de Marseille, donde comenzó su vínculo con el fútbol francés.

Durante varios años alternó etapas entre Argentina y Europa. En ese recorrido pasó por equipos como Gimnasia de La Plata, San Lorenzo y el OGC Nice, consolidando su experiencia en el exterior. También tuvo un paso por el fútbol turco antes de regresar nuevamente a Francia para jugar en el Lille OSC.

En la recta final de su carrera, regresó a Banfield con la intención de retirarse en el club que lo vio nacer. Pese a eso, su salida no fue la esperada y expresó su malestar: "Yo pensé que me iba a retirar en Banfield, pero me voy con un juicio al club y a Eduardo Spinosa y una deuda. Si el hincha no lo entiende es otra discusión, pero los futbolistas somos culpables a veces porque aceptamos uno, dos, tres meses abajo y terminamos como en mi caso con 18 meses de deuda".

Finalmente, tuvo un breve paso por Huracán antes de poner fin a su carrera profesional en 2021, cerrando un recorrido de más de 15 años en la actividad.

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Su vida después del retiro

Luego de dejar el fútbol, Renato Civelli eligió alejarse del entorno deportivo para enfocarse en el ámbito empresarial. Su experiencia en Francia fue muy importante para desarrollar un proyecto vinculado a la gastronomía, sector en el que comenzó a incursionar antes de retirarse.

El exdefensor se convirtió en responsable de la franquicia de Gontran Charrier en Argentina, una reconocida cadena de panadería y pastelería con presencia internacional. Con locales en distintas zonas de Buenos Aires, el emprendimiento logró consolidarse pese a las dificultades iniciales.

Sobre esta nueva etapa, expresó: "No extraño el fútbol. Hoy vivo más tranquilo". Además, reconoció los desafíos del rubro: "Al principio todo nos costaba el doble porque no teníamos experiencia y las cosas que a un gastronómico por ahí le llevan diez días nos llevaban veinte. Pero personalmente me gusta aprender, trato de capacitarme, así ya cumplimos 5 años".

Aunque se encuentra enfocado en su crecimiento empresarial, no descarta un posible regreso al fútbol en otro rol. “Trabajar afuera puede ser, pero no como técnico. Me gusta armar proyectos como manager”, señaló, dejando abierta la puerta a una futura vinculación con el deporte.