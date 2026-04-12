Gimnasia de Jujuy evalúa echar al futbolista detenido por una amenaza de bomba falsa en un avión

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales, se pronunció tras el escándalo con el futbolista Emiliano Endrizzi, quien quedó detenido tras asegurar que tenía una bomba arriba de un avión, y aseguró que evalúan rescindirle el contrato.
“Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante”, expresó el mandatario jujeño.
Se trata del caso que ocurrió en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el plantel se emprendía viaje a Buenos Aires en un vuelo de FlyBondi para disputar su partido frente a Agropecuario, correspondiente a la 9° fecha de la Primera Nacional. Ya a bordo del avión, el defensor generó pánico luego de advertir que tenía un artefacto explosivo, lo que derivó en la intervención de las autoridades y terminó con el jugador reducido y retirado esposado.
Tras ocurrido esto, Morales dejó en claro su postura y defendiendo la imagen del club responsabilizó al jugador: “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador”. Al ser consultado sobre una posible desvinculación, Morales fue categórico: “Totalmente, es lo que estamos evaluando”.
Por otra parte, el dirigente analizó la gravedad del hecho en el contexto actual donde en el mundo donde se vive hoy, no se admite “ningún tipo de estas bromas”.
El comunicado de Gimnasia de Jujuy por el accionar de Emiliano Endrizzi en un avión
Luego que se conociera el episodio arriba del avión con Emiliano Endrizzi, la comisión directiva de Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado en el que aclaró que, de confirmarse los hechos, se trataría de una conducta “estrictamente individual, ajena a los valores” de la institución.
Además, desde el club informaron que la causa quedó bajo la órbita de la justicia federal y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación.
“El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución”, indicaron.
Además, aclararon su “total disposición” a colaborar con las autoridades para “el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder”.
Embed - Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que, en ocasión del vuelo de la empresa Flybondi que debía trasladar al plantel profesional a la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del encuentro a disputarse el día domingo frente a Agropecuario de Carlos Casares, se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria ante una situación ocurrida en el interior de la aeronave. En virtud de ello, tomaron intervención las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en el ámbito de la aviación civil, en coordinación con los organismos correspondientes. Actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido. El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución. El Club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder. Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable."
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