Gimnasia de Jujuy evalúa echar al futbolista detenido por una amenaza de bomba falsa en un avión

El presidente del club jujeño, Walter Morales, fue contundente a la hora de tomar una decisión contra el defensor, quien protagonizó un insólito escándalo. “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador”, afirmó.

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy , Walter Morales, se pronunció tras el escándalo con el futbolista Emiliano Endrizzi, quien quedó detenido tras asegurar que tenía una bomba arriba de un avión, y aseguró que evalúan rescindirle el contrato.

“Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante ”, expresó el mandatario jujeño.

Se trata del caso que ocurrió en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el plantel se emprendía viaje a Buenos Aires en un vuelo de FlyBondi para disputar su partido frente a Agropecuario, correspondiente a la 9° fecha de la Primera Nacional. Ya a bordo del avión, el defensor generó pánico luego de advertir que tenía un artefacto explosivo, lo que derivó en la intervención de las autoridades y terminó con el jugador reducido y retirado esposado.

Tras ocurrido esto, Morales dejó en claro su postura y defendiendo la imagen del club responsabilizó al jugador: “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador ”. Al ser consultado sobre una posible desvinculación , Morales fue categórico: “Totalmente, es lo que estamos evaluando ”.

Por otra parte, el dirigente analizó la gravedad del hecho en el contexto actual donde en el mundo donde se vive hoy, no se admite “ningún tipo de estas bromas”.

Embed Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó “BOMBA” en el aeropuerto previo a un vuelo y se lo llevaron DETENIDO.



Provocó que se active el protocolo de seguridad y tuvieron que bajar del avión a todos los pasajeros.



Vía Diego Poggi pic.twitter.com/WzJLRtMPUA — PaseClave (@paseclave__) April 11, 2026

El comunicado de Gimnasia de Jujuy por el accionar de Emiliano Endrizzi en un avión

Luego que se conociera el episodio arriba del avión con Emiliano Endrizzi, la comisión directiva de Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado en el que aclaró que, de confirmarse los hechos, se trataría de una conducta “estrictamente individual, ajena a los valores” de la institución.

Además, desde el club informaron que la causa quedó bajo la órbita de la justicia federal y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación.

“El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución”, indicaron.

Además, aclararon su “total disposición” a colaborar con las autoridades para “el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder”.