Cierra la autopista Illia por obras: cómo afectará al tránsito y cuáles serán los desvíos

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño determinó la interrupción del tránsito este lunes en sentido hacia el norte, por lo que se dispondrán alternativas para la circulación.

El tránsito de la Autopista Illia mano al norte permanecerá interrumpido desde este lunes a las 22 hasta el martes a las 5.

La Autopista Illia sufrirá un corte total sentido hacia el norte este lunes por una disposición del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño , en el marco del plan de obras realizadas a la altura de Núñez, llevadas adelante por el personal de Autopistas Urbanas (AUSA) .

Las autoridades porteñas informaron que el tránsito permanecerá interrumpido desde este lunes a las 22 hasta el martes a las 5 , debido a que los obreros continuarán los trabajos de construcción del paso bajo nivel y el anillo peatonal Pampa. Ante esta situación, los vehículos serán desviados hacia las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, debido a que los que serán afectados los que se trasladen en la Avenida 9 de Julio en dirección norte.

En tanto, los camiones y otros vehículos de tráfico pesado que circulen en dirección hacia la provincia deberán trasladarse sobre Avenida Costanera luego de que bajaran en Retiro. Además, el ingreso por el Puente Labruna , el Puente Scalabrini Ortiz y la entrada al Aeroparque Jorge Newbery se utilizarán para acceder a la zona de Cantilo.

El Anillo La Pampa será un túnel para vehículos que pasará por debajo de la Avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño.

La intervención en el cruce de Pampa y Cantilo contempla un paso bajo nivel vehicular de aproximadamente 540 metros, con cuatro carriles de circulación —dos por sentido— y una altura libre superior a los cuatro metros , apto para el paso de transporte público y vehículos de emergencia. Esta obra permitirá conectar de manera directa la avenida Figueroa Alcorta con la avenida Costanera , atravesando las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas Lugones y Cantilo.

El proyecto se complementa con la construcción de un anillo peatonal elevado, una estructura metálica circular de 140 metros de diámetro y un recorrido de 440 metros. Este anillo facilitará el cruce seguro tanto para peatones como para ciclistas, integrando una ciclovía y espacios de permanencia dentro del propio anillo. La finalidad es optimizar la accesibilidad y la seguridad, eliminando cruces conflictivos y reduciendo los tiempos de viaje en una zona caracterizada por la confluencia de tránsito urbano, accesos al Aeroparque y circulación hacia la provincia.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad precisó que el anillo peatonal funcionará como nuevo punto de conexión entre la trama urbana y el frente costero, y que la intervención se articula con la ampliación del puente Labruna, otro de los componentes del plan de integración urbana para la zona norte. El cruce peatonal bajo nivel incluirá, además, espacios de permanencia y accesibilidad para peatones y ciclistas.

Las cifras proyectadas por las autoridades marcan que la obra beneficiará a más de 17.000 personas y optimizará la circulación de más de 38.000 vehículos diarios, aliviando uno de los puntos más congestionados del corredor norte. La intervención busca reducir la congestión en los cruces actuales, dotando de mayor fluidez al tránsito y aportando soluciones de conectividad directa con el Río de la Plata.