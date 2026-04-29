29 de abril de 2026 Inicio
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Mundial 2026: qué podés hacer si visitás Jordania en este año

Su mezcla de historia, paisajes únicos y cultura milenaria la convierten en una experiencia distinta para quienes planean viajar.

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Los atractivos que tiene Jordania.

Los atractivos que tiene Jordania.

  • Jordania es un país de Medio Oriente con gran atractivo turístico
  • Representa un lugar elegido por viajeros de todo el mundo
  • Se trata de un sitio que combina naturaleza y patrimonio milenario
  • Responde a un país que ofrece propuestas distintas a otros viajes

Mundial 2026: con el interés global por el Copa Mundial de la FIFA 2026, muchas personas están aprovechando para sumar nuevos destinos a sus viajes, y algunos figuran como los más fascinantes para descubrir en Medio Oriente. qué podés hacer si visitás Jordania durante este año

Su actualidad goleadora potencia seriamente sus posibilidades de estar en la máxima cita.
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Aunque muchos viajeros se preguntan por la seguridad del país, el territorio jordano sigue siendo uno de los rincones más estables de la región y mantiene activos sus principales circuitos turísticos.

Visitar el reino hachemita en 2026 puede convertirse en una de las experiencias más memorables del año para quienes desean descubrir un punto turístico que mezcla aventura, espiritualidad e historia en un solo lugar. Para quienes buscan sumar una experiencia distinta durante un viaje internacional, este escenario se presenta como un destino que reúne historia milenaria, paisajes naturales únicos, una cultura árabe tradicional muy presente, buena infraestructura turística y propuestas difíciles de encontrar en otros lugares del mundo.

Jordania

Qué hacer en Jordania si vas en 2026

Conocer Petra

El gran símbolo del país es la antigua ciudad de Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno. Sus templos tallados en piedra rosada son una de las visitas más impactantes para cualquier viajero.

Dormir en el desierto de Wadi Rum

El desierto de Wadi Rum ofrece campamentos beduinos, cielos estrellados y excursiones en jeep entre formaciones rocosas únicas.

Flotar en el Mar Muerto

Una de las experiencias más famosas es bañarse en el Mar Muerto, donde la alta salinidad permite flotar con facilidad mientras se disfruta de sus minerales naturales.

Recorrer Amán

La capital, Amán, combina ruinas romanas, mercados tradicionales y una gastronomía muy valorada por los visitantes.

Visitar Aqaba

La ciudad costera de Aqaba es ideal para bucear en el Mar Rojo y disfrutar de playas con aguas cristalinas.

¿Es seguro viajar a Jordania en 2026?

Jordania es considerado uno de los países más seguros de la región para el turismo. Los principales destinos reciben visitantes durante todo el año y cuentan con controles especiales en zonas turísticas.

Sin embargo, se recomienda:

  • seguir indicaciones oficiales
  • evitar zonas fronterizas sensibles
  • contratar seguro médico internacional
  • respetar costumbres locales

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La vestimenta en Jordania es conservadora y modesta, basada en la tradición islámica. Se recomienda cubrir hombros, escote y rodillas, especialmente para mujeres, usando ropa holgada y ligera de algodón o lino.

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