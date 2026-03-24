24 de marzo de 2026 Inicio
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Una figura de la Selección argentina rechazó sumarse a Boca: "Cero chances"

Un volante que brilla en Europa y tiene muchas chances de integrar el listado de convocados de Lionel Scaloni para el próximo mundial fue tajante y aseguró que jamás se pondrá la camiseta xeneize. De quién se trata.

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Uno de los integrantes del seleccionado nacional le cerró las puertas a un posible llamado de Boca. 

Uno de los integrantes del seleccionado nacional le cerró las puertas a un posible llamado de Boca. 

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Giuliano Simeone descartó de forma rotunda la opción de jugar en Boca ante una consulta sobre su futuro profesional en Argentina. El actual atacante del Atlético de Madrid rechazó una hipotética oferta de Juan Román Riquelme para el club de la Ribera y extendió la misma visión ante una eventual propuesta del Real Madrid.

El equipo del Chacho Coudet viene de tres victorias al hilo.
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En una relajada entrevista con el periodista deportivo Joaquín "El Pollo" Álvarez" el joven no dudó. "¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance", respondió el futbolista de la Selección argentina, que estableció un paralelismo entre ambas instituciones debido a su sentido de pertenencia con los rivales de ambos.

Giulano Simeone
El hijo del

El hijo del "Cholo" aseguró que nunca jugará en Boca ni Real Madrid.

"Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances", agregó entre risas. Para el joven, pasar al conjunto azul y oro sería similar a vestir la casaca del Merengue en España y, en la misma línea, sentenció que no existe ninguna chance de un traspaso.

La decisión de Giuliano no sorprendió a los simpatizantes de River por la historia futbolística de su apellido. Su padre, el "Cholo", fue el director técnico campeón del Torneo Clausura en 2008 y su hermano, Giovanni, también tuvo un paso por el club de Núñez al inicio de su carrera profesional.

Las declaraciones de la joya colchonera no dejan dudas del lazo de los Simeone con el Millonario y anulan cualquier tipo de especulación. Esto sucede justo cuando los rumores sobre el posible regreso de su hermano mayor al equipo del Chacho son cada vez más fuertes.

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