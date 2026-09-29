Buenas noticias para los hinchas de Boca y River: habrá hinchas visitantes en Córdoba

El Xeneize jugará por la 12° fecha ante Instituto, mientras que el Millonario hará lo propio en la jornada siguiente ante Belgrano. Ambos encuentros se jugarán en el Estadio Mario Alberto Kempes.

River y Boca podrán contar con la presencia de público visitante cuando tengan que viajar a Córdoba. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avaló la idea de que los hinchas acudan a alentar a sus equipos cuando no son de local.

Lali Espósito se quedó sin palabras para agradecer a quienes asistieron a su show en River: "No puedo..."

En ese sentido, el Xeneize y el Millonario serán beneficiarios para los encuentros correspondientes de la 12° y 13° fecha del Torneo Clausura, en el que se enfrentarán a Instituto y Belgrano, respectivamente, y en el que ambos se jugarán en el Estadio Mario Alberto Kempes .

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena jugará el viernes 9 de octubre contra La Gloria , líder de la Zona A. Se designó dicho escenario para albergar más capacidad de fanáticos, aunque aún no se detalló la cantidad de butacas que se les asignarán, pero se estima que el precio rondaría los 75.000 pesos.

En lo que va del año 2026, los de La Boca tuvieron 4 cotejos de visitante que contaron con hinchas visitantes: durante el Torneo Apertura, cuando enfrentaron a Talleres, Defensa y Justicia y Lanús, mientras que en este lo hizo recientemente ante Platense en Vicente López.

River jugará por la 13° fecha ante Belgrano y el Pirata ya anunció que el choque se disputará en el Mario Alberto Kempes con un total de 11.500 personas, aproximadamente, en la popular Willington.

“Se trata de una decisión excepcional, para que más socios y socias tengan la posibilidad de alentar al campeón de local”, anunció el Pirata tras confirmar que la localía para ese encuentro se pasará el estadio mundialista y explicaron que la medida se debe a un impacto económico: “Es una oportunidad para generar una recaudación extraordinaria que fortalezca la salud financiera del club, en un año en el que sostuvimos al plantel campeón para seguir siendo competitivos”.

#Belgrano informa que el partido ante River Plate, correspondiente a la fecha 13 del Clausura, se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes con público visitante.



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Si bien hasta el momento no se detalló cuándo se pondrán a la venta o los precios, la última vez que recibió público visitante fue ante Banfield y Atlético de Tucumán, aunque en Alberti, y los números rondaron los $110.000.

En lo que va del año, el Millonario contó con el apoyo del público visitante en tres oportunidades, siempre en este Torneo Clausura frente a Banfield, Atlético de Tucumán y Sarmiento.