28 de septiembre de 2026 Inicio
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Un entrenador argentino sorprendió a todos y anunció su retiro: "Será mi último trabajo"

Se trata de un reconocido DT que confirmó su alejamiento tras varios años vinculado al fútbol. "Le dije a mi representante que escuche a todo el mundo, pero que no hable con nadie", expresó.

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El entrenador argentino se retirará del fútbol.

El entrenador argentino se retirará del fútbol.

Gustavo Alfaro anunció que Paraguay marcará su retiro de la dirección técnica, después de renovar su contrato hasta el Mundial 2030. De esta manera, el DT le pondrá fin a su carrera luego de que dirigiera a 12 clubes y 3 selecciones, por lo que se consolidó como uno de los entrenadores argentinos más reconocidos en el último tiempo.

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Alfaro brindó una conferencia de prensa en el que confirmó su alejamiento del fútbol tras su etapa en Paraguay y se refirió a una indicación que brindó a su representante: "Este va a ser mi último trabajo. Le dije a mi representante que escuche a todo el mundo, pero que no hable con nadie. Elegí quedarme en este lugar por todo lo que me dio".

En tal sentido, manifestó su gratitud hacia sus allegados. "Le agradezco a mi familia, porque les vengo corriendo el arco hace mucho tiempo. Digo que es el último y después sigo un poco más", reconoció.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.

Alfaro asumió el cargo a mediados de 2024 en un momento delicado, con la Albirroja en los últimos puestos de las Eliminatorias Sudamericanas, y consiguió clasificar al país a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. En ese lapso, el entrenador logró recuperar la identidad del equipo y reencontrar la ilusión del público paraguayo.

Durante la Copa del Mundo, tras haber debutado con una caída 4-1 frente a Estados Unidos, la selección dio el gran golpe al eliminar por penales a Alemania en los 16avos de final con el arquero Orlando Gill como figura. Pese a quedar eliminados en los octavos de final al perder 1-0 ante Francia, el trabajo del Profesor fue altamente valorado.

El anuncio de Alfaro ocurrió después del triunfo 2-0 de Paraguay sobre Bolivia con un doblete de Miguel Almirón por la Fecha FIFA, mientras que ahora la Albirroja enfrentará a Colombia el viernes en el marco de otro amistoso.

La AFA confirmó a qué hora será el partido despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La AFA confirmó los horarios de los partidos frente a Bolivia, en Córdoba, Burkina Faso y Benín, en el Monumental, en lo que será la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina.

El primer encuentro será este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante el combinado boliviano, y con el aforo reducido, se disputará a las 21. En el mismo horario se disputará el segundo enfrentamiento que será en el Estadio Monumental.

Mientras que el último, y que marcará la despedida del capitán en la Albiceleste será el martes 6 de octubre, también en el Estadio Monumental, pero comenzará a las 20 y será a estadio lleno ya que en menos de dos horas se agotaron las entradas que se pusieron a la venta a través de la plataforma online.

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