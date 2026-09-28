La salud de Daniel Osvaldo: su hermano reveló cómo sigue su estado y dio un dato clave

Daniel Osvaldo permanece internado por un severo dolor torácico y un proceso infeccioso en el área pulmonar, por el cual los médicos le detectaron un derrame pleural derecho con acumulación de líquido y pus. El exfutbolista y músico fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Llavallol para limpiar la zona afectada y luego trasladado a otro centro médico.

La periodista Marcela Baños reveló en Intrusos que dialogó con el hermano de Osvaldo, quien transmitió alivio sobre la salud del exjugador de 40 años: "Dio tranquilidad y dijo 'quédense tranquilos que está todo bien'". Por su parte, la comunicadora Marcela Tauro se refirió a la evolución del cuadro: "Lo trasladaron al Hospital del Bicentenario, está estable y ya come solo. Está en Monte Grande".

Antes de la internación, el exjugador atravesó varios días con dolores persistentes y estudios iniciales que no mostraban un cuadro grave . La aparición de fiebre motivó una nueva consulta, en la que los médicos detectaron líquido en la zona pulmonar. La familia pidió desmentir versiones sobre el caso como las que circularon sobre intervenciones que no le realizaron.

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó que el derrame pleural es una acumulación de líquido entre el pulmón y la pleura, la membrana que lo cubre, y que aparece cuando un proceso infeccioso pulmonar no se resuelve. "Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo" , detalló.

Según el especialista, el drenaje puede extenderse entre tres días y una semana, según la evolución del paciente. "Le ponemos antibióticos por vía endovenosa y los pacientes jóvenes sanos como él se recuperan en el plazo de siete o diez días", afirmó. Sobre el tabaquismo, aclaró que no debe presentarse como causa única del derrame, aunque sí dificulta la respuesta del organismo. "El fumar disminuye las defensas y la capacidad que tiene el pulmón de deshacerse de una infección en un 50%" , explicó.

Daniel Osvaldo, entre su etapa como futbolista, la música y sus problemas con las drogas

Daniel Osvaldo inició su carrera como futbolista profesional en Huracán, pero rápidamente se marchó al fútbol italiano donde vistió la camiseta de siete clubes, destacando sus pasos por Inter, Roma y Juventus. Aunque también fue figura en el Espanyol de Barcelona, militó en el Southampton de la Premier League y cumplió un breve paso por el Porto de Portugal. Entre medio, contabilizó más de diez presentaciones con la selección italiana, luego de haberse naturalizado como ciudadano de ese país.

En 2015 tuvo una primera aparición en Boca, marcando su regreso al fútbol argentino tras una década. La breve estadía se interrumpió para jugar en Portugal y luego retornó en 2016, aunque la experiencia terminó en conflicto con el DT. Alejado del deporte profesional, el futbolista profundizó su faceta como cantante durante esos años y grabó una serie de discos con su banda de rocanrol Barrio Viejo.

Hace unos meses, volvió a ser noticia tras una confesión que grabó y compartió en su Instagram que impactó y conmovió a muchos de sus seguidores. El exfutbolista decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que estaba transitando.

El exgoleador publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que estaba atravesando y por la que se ve afectado. "Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones", dijo el exatacante de Boca Juniors, donde reveló también su problema con las adicciones lo que lo llevó al final de su carrera como futbolista.

Osvaldo abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield antes de que se desatara la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo.