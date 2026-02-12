Un ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de invierno por usar un casco con fotos de deportistas asesinados

El skeletonista Vladyslav Heraskevych ya había sido advertido por las autoridades. El Comité Olímpico Internacional prohíbe realizar manifestaciones políticas durante competencias oficiales.

Vladyslav Heraskevych llevaba en su casco las imágenes de la halterófila Alina Perehudova, de 14 años, el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey Oleksiy Loginov.

El Comité Olímpico Internacional (COI) expulsó este jueves al skeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych de los Juegos Olímpicos de Invierno por utilizar un casco que tenía imágenes de deportistas de su país que fueron asesinados durante la invasión rusa.

Mediante un comunicado, el COI informó que el atleta ucraniano incumplió la Carta Olímpica, la cual prohibe realizar manifestaciones políticas durante competencias oficiales. Por este motivo, se le retiró su acreditación y no podrá participar de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. La sanción fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobleigh y Skeleton (IBSF), el deporte al cual se dedica Heraskevych, horas antes de que empiecen a disputarse las series clasificatorias del torneo.

Heraskevych había sido advertido por la IBSF el pasado 9 de febrero, cuando notaron que el deportista utilizaba el casco con los deportistas asesinados durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre ellos, se encontraban la halterófila Alina Perehudova, de 14 años , el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey Oleksiy Loginov.

A pesar del aviso que la utilización del casco estaba prohibida, el ucraniano continuó haciéndolo durante los entrenamientos de los pasados martes y miércoles. Además, la presidenta del COI, Kirsty Coventry , se reunió con Heraskevych y le ofreció alternativas para no tomar la drástica decisión. Entre ellas, le sugirió exhibir el casco al finalizar la competencia , portar una pulsera negra o expresar su mensaje durante la conferencia de prensa. Pero el ucraniano rechazó las propuestas y, finalmente, fue expulsado del torneo olímpico.

“El COI tenía un gran interés en que compitiera. La esencia del caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo ”, aseguraron desde Lausana y recordaron que el artículo 50.2 de la Carta Olímpica prohíbe cualquier propaganda política, religiosa o racial en sedes oficiales. El propio Heraskevych dijo que la sanción significó el “precio de la dignidad”.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: denuncian que algunos saltadores de esquí se agrandan el pene para volar más lejos

Los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 confirmaron este jueves que iniciarán una investigación sobre un inusual método que estarían utilizando saltadores de esquí. Las sospechas apuntan al uso de inyecciones para aumentar el tamaño del pene con el fin de obtener beneficios deportivos mediante la modificación de la indumentaria

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, se comprometió a profundizar en el caso ante la popularidad de la disciplina en su país natal. “El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que les prometo que voy a ponerme con esto”, afirmó en rueda de prensa al ser consultado sobre las denuncias publicadas originalmente en la prensa alemana.

saltadores esqui

La teoría sostiene que el aumento del tamaño del pene mediante ácido hialurónico permitiría a los atletas ampliar la superficie de sus trajes reglamentarios. Al ganar volumen en esa zona, se generaría una mayor resistencia al aire, lo que facilitaría vuelos más prolongados y aterrizajes a una mayor distancia del punto de partida.

Desde la dirección técnica de la AMA, Olivier Niggli admitió desconocer los detalles específicos de la física del salto, pero fue tajante sobre la postura del organismo. “Examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje”, aseguró, vinculando el rendimiento deportivo con cualquier alteración física artificial que busque vulnerar las reglas.

El antecedente médico aportado por especialistas indica que es posible generar un incremento temporal mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico, aunque advierten sobre los riesgos para la salud. La normativa de la Federación Internacional de Esquí (FIS) es sumamente estricta con las medidas de los maillots, que deben ajustarse a la anatomía real de cada competidor.