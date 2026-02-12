12 de febrero de 2026 Inicio
Video: Julián Álvarez cortó su sequía y anotó un golazo en la goleada de Atlético de Madrid contra Barcelona

El delantero, quien es habitualmente convocado a la Selección argentina, convirtió un tanto en el triunfo 4-0 del Colchonero por la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Estadio Metropolitano.

Julián Álvarez marcó para Atlético de Madrid contra Barcelona.

X (@Atleti)

El delantero argentino Julián Álvarez rompió su racha negativa y convirtió un gol para Atlético de Madrid en la goleada 4-0 del Colchonero sobre Barcelona en el Estadio Metropolitano, en el marco de la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.
