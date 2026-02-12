Nicolas Cage en la nueva versión de Spider-Man: un cambio radical para protagonizar Spider-Noir Prime Video lanzó el primer adelanto oficial con una novedad sobre Peter Parker que nadie esperaba. También se conoció la fecha de estreno en 2026. + Seguir en







La nueva serie de Spider Man muestra a Nicolas Cage en acción. Redes sociales

Se conoció el adelanto oficial de Spider-Noir con la actuación de Nicolas Cage como el héroe de la película, que impactó a los fanáticos con críticas y elogios por su cambio radical.

La empresa de entretenimientos Prime Video compartió las primeras escenas de la serie de acción real que llegará a la televisión, aunque en esta oportunidad el hombre bajo la máscara del arácnido no será Peter Parker.

En la nueva ficción, el actor estadounidense se pone en la piel del detective privado Ben Reilly, quien desarrolla su identidad secreta The Spider. Los productores Chris Lord y Phil Mille buscaron dejar de lado el personaje del chico de la secundaria para dar paso a un hombre envejecido.

Lo que más llamó la atención de los fanáticos de la ficción de Marvel, es que la película tiene dos versiones: se la podrá ver en la pantalla chica íntegramente grabada en blanco y negro, y otra a todo color. De esta forma Prime Video quiso respetar la estética del cine policial de los años 30.