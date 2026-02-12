12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Reforma laboral: cómo se organiza el sindicalismo para el debate en Diputados

Tras la media sanción en el Senado, el nuevo escenario deja al descubierto las diferencias entre los sectores más duros del sindicalismo y la CGT. Cuáles son los planes de acción de cada espacio.

Rocío Criado
Por
Rocío Criado
Reforma laboral: cómo se organiza el sindicalismo para el debate en Diputados

La media sanción de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en el Senado, y el plan de acción previsto para su tratamiento en Diputados, vuelven a dejar al descubierto las distintas posturas y estrategias que el movimiento sindical se prepara para desplegar en los próximos días. El debate en la Cámara alta expuso con claridad la distancia entre los sectores más dialoguistas, con una CGT al frente que optó por movilizar sin convocar a un paro el miércoles pasado, y un conjunto de gremios que reclaman profundizar las medidas de fuerza y avanzar hacia un paro general.

La Ley Penal Juvenil baja la edad de punibilidad a los 14 años.
Te puede interesar:

Las principales claves de la Ley Penal Juvenil que aprobó Diputados y tratará el Senado

El sector que se muestra más duro frente al debate por la reforma laboral está nucleado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por gremios como la UOM, ATE, Aceiteros, Luz y Fuerza, el Centro de Patrones, APLA, CTERA y ambas centrales de la CTA. El frente, que antes del tratamiento desplegó un plan de lucha federal con movilizaciones en Córdoba y Santa Fe, se reunirá este viernes a las 15 en la sede de la UOM para definir la continuidad de las medidas frente al debate en la Cámara de Diputados.

Según trascendió desde la organización, la continuidad del plan de acción incluiría una nueva movilización en la provincia de Tucumán el 26 de febrero, aunque aclaran que la fecha final dependerá del día en que se disponga la sesión en Diputados. “Acá hay que definir un plan de lucha y se tiene que ir a las provincias para interpelar a los gobernadores que apoyan esta reforma”, enfatizan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2021299253671280907&partner=&hide_thread=false

Críticos desde un primer momento de la actitud de la CGT, en el Fresu advierten que el viraje comenzó con la conformación del Consejo de Mayo, el órgano colegiado consultivo impulsado por el Gobierno nacional, cuando se abandonó el tono confrontativo y se inauguró una postura más dialoguista. “Ese fue un ámbito absolutamente estéril para las demandas de los trabajadores: se dilataron los tiempos, no se anunció ninguna mejora y se impulsó una reforma laboral que modifica las condiciones de vida de todos. Fue uno de los fracasos más estrepitosos”, sostienen.

Desde el Frente apuestan a la consolidación de un espacio que, entienden, no se daba desde hace mucho tiempo, y que busca trascender la discusión de la reforma laboral. Según señalan, el objetivo es "profundizar un plan de acción y construir confianza entre los dirigentes”. Es en ese marco que cuestionan el accionar de la CGT y creen que “va a salir muy debilitada si la reforma termina siendo aprobada”, ya que consideran que “negociaron lo que perjudicaba a los sindicatos, pero no lo que afectaba a los trabajadores”.

Asimismo, observan consecuencias para la conducción cegetista por no haber llamado a un paro general. “La decisión de no convocar a una huelga es una decisión perdida para el movimiento obrero. Estamos convencidos que tendríamos que haber llegado con un mayor grado de movilización. Lo que demuestra la plaza de ayer es que los trabajadores quieren parar, faltan dirigentes convoquen”, subrayan.

Los planes de la CGT

Por su parte, la CGT tiene previsto encarar una serie de encuentros con diputados para delinear la estrategia de cara al tratamiento en la Cámara baja. En principio, el miércoles próximo se realizaría una reunión con legisladores de extracción sindical para avanzar en ese sentido. “Se intentará llegar a todos los diputados que se pueda. Saben que es una batalla complicada”, señalan desde la central obrera.

Luego de la aprobación de la media sanción en el Senado, la CGT difundió un comunicado en el que sostuvo que el proyecto “retrocede en derechos colectivos, en derechos individuales y, como si fuera poco, pretende avanzar en una brutal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital”. En ese texto, además, anticipó que “continuará su plan de acción en todos los ámbitos que sean necesarios: la calle, la Justicia y, por supuesto, el Congreso Nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2021978559972094191&partner=&hide_thread=false

Con el objetivo de sostener el mismo esquema de trabajo, otra de las apuestas pasa por impulsar modificaciones que permitan ganar tiempo y, con ello, sumar más adhesiones, en un escenario en el que el poder de convocatoria aparece como un desafío no solo hacia afuera, sino también al interior de cada gremio.

Conscientes de un escenario que puede ser favorable para la aprobación de la reforma, los representantes gremiales vienen trabajando con dirigentes y abogados laboralistas y constitucionalistas para plantear la vía de la judicialización. “Hay muchos puntos grises en la reforma. Lo que pueda judicializarse se va a judicializar”, anticipan.

Noticias relacionadas

El mandatario remarcó el avance del proyecto libertario en el Congreso.

El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil: "Durante 40 años evitaron la discusión"

Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el oficialismo.

El oficialismo logró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances"

La Policía detuvo a 37 manifestantes durante la protesta contra la reforma laboral.

"Los vamos a ir a buscar", Monteoliva identificó a cuatro manifestantes que enfrentaron a la Policía

Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia aceptó un pedido de Cristina Kirchner y la expresidenta volverá a cobrar la pensión de Néstor

La CGT rechazó la reforma laboral y anunció que profundizará su plan de acción

El mensaje de la CGT tras la media sanción a la reforma laboral: "Retroceso en materia de derechos"

Rating Cero

Daniela Celis habló con la prensa: ¿está en algo nuevo o sigue con Thiago?

Daniela Celis blanqueó su presente amoroso: ¿se terminó todo con Thiago Medina?

La nueva serie de Spider Man muestra a Nicolas Cage en acción.
play

Nicolas Cage en la nueva versión de Spider-Man: un cambio radical para protagonizar Spider-Noir

Bad Bunny está de visita en Buenos Aires.

Cena, música y postre para llevar: cómo fue la primera noche de Bad Bunny en Buenos Aires

El actor detalló su experiencia trabajando junto a la China Suárez.
play

Diego Cremonesi rompió el silencio y reveló cómo es trabajar con la China Suárez: "No se hablaba de..."

Las periodistas desataron una guerra mediática por el rainting. 

Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por sus dichos sobre el rating: "Está resentida"

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.
play

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

últimas noticias

Las víctimas son una pareja de españoles de 90 y 83 años.

Violento asalto a dos jubilados españoles en Parque Chacabuco: les robaron hasta los ravioles del freezer

Hace 11 minutos
play

"Se beneficia el empleador y la gente no": la opinión de la calle sobre la reforma laboral

Hace 54 minutos
River, confundido, pierde en La Paternal ante Argentinos. 

River vuelve a flaquear y pierde 1-0 con Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura

Hace 1 hora
Felipe Pettinato podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Arranca el juicio contra Felipe Pettinato: está acusado de incendiar su departamento y provocar la muerte de un médico

Hace 1 hora
Daniela Celis habló con la prensa: ¿está en algo nuevo o sigue con Thiago?

Daniela Celis blanqueó su presente amoroso: ¿se terminó todo con Thiago Medina?

Hace 1 hora