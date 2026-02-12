Reforma laboral: cómo se organiza el sindicalismo para el debate en Diputados

Tras la media sanción en el Senado, el nuevo escenario deja al descubierto las diferencias entre los sectores más duros del sindicalismo y la CGT. Cuáles son los planes de acción de cada espacio.

La media sanción de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en el Senado , y el plan de acción previsto para su tratamiento en Diputados, vuelven a dejar al descubierto las distintas posturas y estrategias que el movimiento sindical se prepara para desplegar en los próximos días. El debate en la Cámara alta expuso con claridad la distancia entre los sectores más dialoguistas, con una CGT al frente que optó por movilizar sin convocar a un paro el miércoles pasado, y un conjunto de gremios que reclaman profundizar las medidas de fuerza y avanzar hacia un paro general.

El sector que se muestra más duro frente al debate por la reforma laboral está nucleado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) , integrado por gremios como la UOM, ATE, Aceiteros, Luz y Fuerza, el Centro de Patrones, APLA, CTERA y ambas centrales de la CTA. El frente, que antes del tratamiento desplegó un plan de lucha federal con movilizaciones en Córdoba y Santa Fe, se reunirá este viernes a las 15 en la sede de la UOM para definir la continuidad de las medidas frente al debate en la Cámara de Diputados.

Según trascendió desde la organización, la continuidad del plan de acción incluiría una nueva movilización en la provincia de Tucumán el 26 de febrero , aunque aclaran que la fecha final dependerá del día en que se disponga la sesión en Diputados. “Acá hay que definir un plan de lucha y se tiene que ir a las provincias para interpelar a los gobernadores que apoyan esta reforma” , enfatizan.

Críticos desde un primer momento de la actitud de la CGT, en el Fresu advierten que el viraje comenzó con la conformación del Consejo de Mayo, el órgano colegiado consultivo impulsado por el Gobierno nacional, cuando se abandonó el tono confrontativo y se inauguró una postura más dialoguista. “ Ese fue un ámbito absolutamente estéril para las demandas de los trabajadores: se dilataron los tiempos, no se anunció ninguna mejora y se impulsó una reforma laboral que modifica las condiciones de vida de todos. Fue uno de los fracasos más estrepitosos” , sostienen.

Desde el Frente apuestan a la consolidación de un espacio que, entienden, no se daba desde hace mucho tiempo, y que busca trascender la discusión de la reforma laboral. Según señalan, el objetivo es "profundizar un plan de acción y construir confianza entre los dirigentes”. Es en ese marco que cuestionan el accionar de la CGT y creen que “va a salir muy debilitada si la reforma termina siendo aprobada”, ya que consideran que “negociaron lo que perjudicaba a los sindicatos, pero no lo que afectaba a los trabajadores”.

Asimismo, observan consecuencias para la conducción cegetista por no haber llamado a un paro general. “La decisión de no convocar a una huelga es una decisión perdida para el movimiento obrero. Estamos convencidos que tendríamos que haber llegado con un mayor grado de movilización. Lo que demuestra la plaza de ayer es que los trabajadores quieren parar, faltan dirigentes convoquen”, subrayan.

Los planes de la CGT

Por su parte, la CGT tiene previsto encarar una serie de encuentros con diputados para delinear la estrategia de cara al tratamiento en la Cámara baja. En principio, el miércoles próximo se realizaría una reunión con legisladores de extracción sindical para avanzar en ese sentido. “Se intentará llegar a todos los diputados que se pueda. Saben que es una batalla complicada”, señalan desde la central obrera.

Luego de la aprobación de la media sanción en el Senado, la CGT difundió un comunicado en el que sostuvo que el proyecto “retrocede en derechos colectivos, en derechos individuales y, como si fuera poco, pretende avanzar en una brutal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital”. En ese texto, además, anticipó que “continuará su plan de acción en todos los ámbitos que sean necesarios: la calle, la Justicia y, por supuesto, el Congreso Nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2021978559972094191&partner=&hide_thread=false COMUNICADO: Responsabilidad y coherencia



El Senado aprobó a las apuradas una ley que retrocede en derechos laborales individuales y colectivos, trasladando recursos del trabajo al capital.



La CGT la rechaza y dará pelea, como lo viene haciendo, en cada lugar de trabajo, en la… pic.twitter.com/MQ0DLQ4XNX — CGT (@cgtoficialok) February 12, 2026

Con el objetivo de sostener el mismo esquema de trabajo, otra de las apuestas pasa por impulsar modificaciones que permitan ganar tiempo y, con ello, sumar más adhesiones, en un escenario en el que el poder de convocatoria aparece como un desafío no solo hacia afuera, sino también al interior de cada gremio.

Conscientes de un escenario que puede ser favorable para la aprobación de la reforma, los representantes gremiales vienen trabajando con dirigentes y abogados laboralistas y constitucionalistas para plantear la vía de la judicialización. “Hay muchos puntos grises en la reforma. Lo que pueda judicializarse se va a judicializar”, anticipan.