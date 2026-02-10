Insólito: ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y confesó que le fue infiel a su novia El noruego Sturla Laegreid conquistó la presea de bronce en biatlón y sorprendió a la prensa internacional al utilizar la zona mixta para pedir perdón a su expareja. "Cometí una estupidez, el mayor error de mi vida", lamentó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Por + Seguir en







El noruego Sturla Holm Laegreid rompió en llando en medio de la entrevista.

El noruego Sturla Holm Laegreid obtuvo este martes la medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros de biatlón masculino tras una sólida actuación en la que acertó 19 de 20 disparos. Sin embargo, el logro deportivo quedó en segundo plano cuando el atleta, visiblemente conmovido, dedicó su podio a una expareja y confesó, en vivo, que le fue infiel.

En declaraciones a la cadena NRK, Laegreid reveló que atraviesa una crisis personal profunda: "Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel. Se lo conté hace una semana y han sido las peores semanas de mi vida". El biatleta admitió que el deporte pasó a una instancia secundaria frente a su necesidad de expresar arrepentimiento público.

Respecto a su rendimiento bajo presión, el medallista explicó que utilizó el conflicto emocional como motor para la competencia. "Cometí una estupidez. Duele reconocer cuando haces algo de lo que no puedes estar orgulloso y hieres a alguien a quien amas tanto", manifestó al justificar su inusual exposición en la zona mixta, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

La confesión generó críticas inmediatas de referentes del deporte noruego, entre ellos el multicampeón Johannes Thingnes Boe, quien calificó la situación como sorprendente. "Fue una acción equivocada. El momento, el lugar y la ocasión son totalmente incorrectos", sentenció Boe, coincidiendo con otros analistas que cuestionaron el uso de un evento olímpico para asuntos privados.

Pese al revuelo mediático, Laegreid defendió su postura de cara a la ceremonia de premiación, asegurando que su intervención fue premeditada para darle mayor impacto a su pedido de disculpas. "Si esto me da una pequeña oportunidad de decir cuánto la amo, prefiero hacer el ridículo en vivo solo por esa pequeña posibilidad", afirmó el deportista de 28 años.