Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 13 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 13 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Los beneficiarios también pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando al sitio web de ANSES o a la plataforma oficial de Becas Progresar, utilizando su número de CUIL y clave de seguridad social.
ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 4 podrán cobrar este viernes 13 de febrero de 2026 sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

ANSES comunicó que las titulares que tengan DNI terminado en 4 podrán cobrar sus montos este viernes en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo oficial comunicó que las titulares de Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes, con DNI finalizado en 3.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 4 y 5 podrán cobrar este viernes 13 de febrero de 2026.

ANSES: Asignaciones de pago único de Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de marzo, con todos los documentos de la Primera Quincena.

ANSES: Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este viernes con DNI terminado en 8 y 9.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

