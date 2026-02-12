Paulo Dybala impone la campera de cuero café como la prenda que estará en tendencia en el invierno 2026 A través de sus redes sociales, el delantero de la Roma compartió una foto con mucho estilo que dejó en claro cuál será el ítem indispensable para la próxima temporada invernal. Por + Seguir en







Paulo Dybala revoluciona las redes sociales con sus looks. Instagram

Dybala se consolidó como un ícono de moda europea al imponer una campera de cuero café oversize de estilo noventero. El color café y las tonalidades terrosas asoman como la tendencia que desplazará al negro en este 2026. Para resaltar su abrigo, el futbolista utilizó un conjunto básico de remera blanca y jeans clásicos. La renovación del argentino en la Roma está trabada porque el club le exige una fuerte rebaja salarial. Paulo Dybala no deja de consolidarse como un ícono de la moda, siempre al día con las últimas tendencias en Europa. En una publicación reciente en sus redes sociales, el futbolista dio una clase magistral de cómo llevar el estilo vintage a la modernidad.

El cordobés delantero de la Roma lució una campera de cuero de corte oversize en un profundo color café con acabado brillante, una prenda que evoca la estética de los años 90 pero con un refinamiento actual. Este tipo de abrigos combinan durabilidad y elegancia.

paulo dybala Instagram No solo el estilo de campera va a ser la moda de este 2026 sino también el color. Esta temporada, las tonalidades más cálidas y terrosas prometen desplazar al clásico negro en el armario masculino.

Para completar el look, el campeón del mundo optó por un conjunto de básicos infalibles: una remera blanca lisa y jeans en un lavado clásico. Esta elección no es casualidad sino que es la combinación perfecta para que la prenda de cuero sea la protagonista absoluta.

La decisión de Roma con Dybala que genera atención en Boca Paulo Dybala El contrato de Paulo Dybala en la Roma finaliza en julio 2026. El futuro de Paulo Dybala en la capital italiana ha entrado en una zona de definiciones que mantiene en vilo tanto a la Serie A como al fútbol argentino. La dirigencia de la AS Roma estableció una condición determinante para avanzar en la renovación de su contrato: una reducción considerable en sus pretensiones salariales y la eliminación de las cláusulas de salida de bajo costo.

Esta postura del club europeo responde a la necesidad de equilibrar sus finanzas. De esta manera, el jugador, que finaliza su contrato en julio de 2026, deberá decidir si acepta la suma de 4 millones de euros para renovar con el equipo. El asunto está en que el argentino percibe actualmente más del doble, es decir, 8,5 millones de euros. Ante este escenario de incertidumbre en Italia, el radar de Boca Juniors se encendió de manera inmediata. La posibilidad de que Dybala no llegue a un acuerdo para extender su vínculo, que vence a mitad de año, alimenta la ilusión de los hinchas del Xeneize y de su amigo y compañero de selección Leandro Paredes.