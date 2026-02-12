12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paulo Dybala impone la campera de cuero café como la prenda que estará en tendencia en el invierno 2026

A través de sus redes sociales, el delantero de la Roma compartió una foto con mucho estilo que dejó en claro cuál será el ítem indispensable para la próxima temporada invernal.

Por
Paulo Dybala revoluciona las redes sociales con sus looks. 

Paulo Dybala revoluciona las redes sociales con sus looks. 

Instagram
  • Dybala se consolidó como un ícono de moda europea al imponer una campera de cuero café oversize de estilo noventero.
  • El color café y las tonalidades terrosas asoman como la tendencia que desplazará al negro en este 2026.
  • Para resaltar su abrigo, el futbolista utilizó un conjunto básico de remera blanca y jeans clásicos.
  • La renovación del argentino en la Roma está trabada porque el club le exige una fuerte rebaja salarial.

Paulo Dybala no deja de consolidarse como un ícono de la moda, siempre al día con las últimas tendencias en Europa. En una publicación reciente en sus redes sociales, el futbolista dio una clase magistral de cómo llevar el estilo vintage a la modernidad.

Los estadios más caros del Mundial 2026 en Norteamérica.
Te puede interesar:

Los 3 estadios más caros que tendrá el Mundial 2026: son impresionantes

El cordobés delantero de la Roma lució una campera de cuero de corte oversize en un profundo color café con acabado brillante, una prenda que evoca la estética de los años 90 pero con un refinamiento actual. Este tipo de abrigos combinan durabilidad y elegancia.

paulo dybala

No solo el estilo de campera va a ser la moda de este 2026 sino también el color. Esta temporada, las tonalidades más cálidas y terrosas prometen desplazar al clásico negro en el armario masculino.

Para completar el look, el campeón del mundo optó por un conjunto de básicos infalibles: una remera blanca lisa y jeans en un lavado clásico. Esta elección no es casualidad sino que es la combinación perfecta para que la prenda de cuero sea la protagonista absoluta.

La decisión de Roma con Dybala que genera atención en Boca

Paulo Dybala
El contrato de Paulo Dybala en la Roma finaliza en julio 2026.

El contrato de Paulo Dybala en la Roma finaliza en julio 2026.

El futuro de Paulo Dybala en la capital italiana ha entrado en una zona de definiciones que mantiene en vilo tanto a la Serie A como al fútbol argentino. La dirigencia de la AS Roma estableció una condición determinante para avanzar en la renovación de su contrato: una reducción considerable en sus pretensiones salariales y la eliminación de las cláusulas de salida de bajo costo.

Esta postura del club europeo responde a la necesidad de equilibrar sus finanzas. De esta manera, el jugador, que finaliza su contrato en julio de 2026, deberá decidir si acepta la suma de 4 millones de euros para renovar con el equipo. El asunto está en que el argentino percibe actualmente más del doble, es decir, 8,5 millones de euros.

Ante este escenario de incertidumbre en Italia, el radar de Boca Juniors se encendió de manera inmediata. La posibilidad de que Dybala no llegue a un acuerdo para extender su vínculo, que vence a mitad de año, alimenta la ilusión de los hinchas del Xeneize y de su amigo y compañero de selección Leandro Paredes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo ver la Primera Nacional y la Primera B en vivo por LPF Play: instructivo oficial de la AFA paso a paso

AFA lanza LPF Play, la plataforma para ver la Primera Nacional y la Primera B

River está 4° en la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que Argentinos marcha 10°

Tras la goleada ante Tigre, River quiere recuperarse ante Argentinos en La Paternal

Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.
play

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Buscará mayor estabilidad en el ascenso uruguayo.

Tuvo una profunda lucha con las adicciones y ahora seguirá su carrera en el exterior

Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Rating Cero

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

Murió una de las guionistas de Cris Morena.

Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

El gran acierto del film radica en cómo combina el humor con una evolución emocional sincera.
play

Esta comedia con pérdida de memoria, romance y momentos insólitos es lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine y Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas.

Llega Cumbres Borrascosas a los cines, con Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿cumple con las expectativas?

últimas noticias

play

Régimen Penal Juvenil: Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Hace 5 minutos
Monteoliva aclaró que no está permitido ir a manifestaciones con la cara tapada. 

El Gobierno identificó a "tres grandes grupos de violencia" por los incidentes en el Congreso

Hace 16 minutos
El Castillo de Castelli se ve desde la ruta camino a Mar del Plata.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino perfecto para ir con niños en febrero 2026

Hace 28 minutos
Los estadios más caros del Mundial 2026 en Norteamérica.

Los 3 estadios más caros que tendrá el Mundial 2026: son impresionantes

Hace 36 minutos
El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana: funcionará con limitaciones e interrupciones

Hace 44 minutos