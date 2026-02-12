Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por sus dichos sobre el rating: "Está resentida" Un nuevo escándalo se desató entre las ex angelitas por las mediciones de audiencia de la pantalla chica. + Seguir en







Las periodistas desataron una guerra mediática por el rainting.

Un fuerte cruce entre dos ex angelitas de lengua filosa se desató por las mediciones de audiencia en la pantalla chica. Laura Ubfal analizó el bajo raiting del programa que conduce su colega Yanina Latorre en América y aseguró que mientras estuvo de vacaciones, su reemplazo logró picos de audiencia y pareció no extrañar a su conductora oficial. Los comentarios provocaron la furia de la esposa del exfutbolista que lanzó sin filtros: "Está resentida".

Latorre y Ubfal fueron compañeras de programa en LAM y siempre tuvieron cruces mediáticos. Esta vez la conductora de Sálvese quien pueda, no le dejó pasar a la periodista que dijera que su ciclo tiene bajo rainting desde que regresó de sus vacaciones. La conducción del programa estuvo a cargo de Sabrina Rojas, y según las mediciones oficiales, le fue mucho mejor con ella a la cabeza del equipo.

"Le está costando a Yanina un poco más, ya se va a instalar, después Yani te tira una primicia y revienta todo", comenzó diciendo Ubfal y agregó que "se está armando ese nuevo panel, los ratings de la tele están muy bajos y yo no soy Yanina Latorre, o sea, yo no me burlo del rating bajo de los demás, yo soy Laura Ubfal". El programa durante la conducción de Rojas logró picos de 3 puntos, dejando al canal en lo más visto dentro de la franja horaria.

Yanina Latorre Latorre reveló que la producción también tentó a su marido. Redes sociales Yanina Latorre no le dejó pasar el comentario a su colega y, fiel a su estilo, fue lapidaria: "Yo me hago cargo de todo lo que digo y sí, me burlé de vos y de tu rating en ese programa pedorro que hiciste acá en América los domingos, porque nunca llegaste ni al punto de rating, la verdad que era malísimo", dijo en el comienzo de su descargo.

Se explayó aún más al contar una broma que solían hacer entre compañeros sobre Laura Ubfal: “Cuando los viernes dábamos el clima en la radio, como Laurita aparecía los domingos, mirábamos si el sol salía o no para ver si alcanzaba el punto de rating”. Luego agregó: “Laura publicaba tweets diciendo ‘hoy hubo un día muy soleado en la ciudad, nadie miró televisión’, y nos causaba gracia porque con eso justificaba su bajo rating”.

La ex angelita siguió despachándose contra su colega y le recordó: "Laura hiciste mierda Bendita desde que se fue Beto, te reíste de Edith, te reíste del panel de Edith y ahora decís 'con este panel que se está acomodando'; y sí, hace dos días que están juntos los chicos, ustedes también, las Angelitas son 11, que son nuevas y están todas juntas y también se están reacomodando y nosotros no nos estamos metiendo ni con ustedes ni con el panel". Por último, Yanina sostuvo que Ubfal odia a todos incluidos su equipo de trabajo: "A mi panel, le decís 'ese' panel, porque los odiás a todos, no sé por qué, igual que odiás a las Angelitas, porque cada vez que una Angelita habla, ella le habla encima, no contesta". Y para rematar lanzó: "Ya sabemos que no sos Yanina Latorre, te levantaron el programa en dos minutos y yo estoy todavía acá al aire y todos los días".

