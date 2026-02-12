Diego Cremonesi rompió el silencio y reveló cómo es trabajar con la China Suárez: "No se hablaba de..." El actor encarna a un villano en la serie de Disney que tiene a la mujer de Mauro Icardi como protagonista. Reveló cómo fue compartir el set de grabación a lo largo de 3 meses. + Seguir en







El actor detalló su experiencia trabajando junto a la China Suárez. Redes sociales

El rodaje de la serie Hija del Fuego, con el rol protagónico de Eugenia "China" Suárez generó expectativa no sólo por la trama sino por el detrás de escena con sus compañeros, entre ellos Diego Cremonesi, quien aseguró sobre el escándalo que rodea a la su colega: "No se hablaba de eso".

En la producción de Disney, la mediática encarna a una mujer que busca vengar el abandono y humillación en la Patagonia, y el actor tenía que enamorarse de ella: “Fue bárbaro. La experiencia con la China fue espectacular”, aseguró.

El artista visitó Puro Show, en El Trece, y dio su versión, sobre el profesionalismo de Suárez y la implicancia de los escándalos con Mauro Icardi y Wanda Nara en la grabación: "Tenía que lograr enamorarme de ella y que eso le diera verosímil a la serie y al personaje, que no lo debilitara. Y fue bárbaro”, confesó.

Embed - DIEGO CREMONESI SE CONFIESA: el éxito de "Hija del fuego", futuros proyectos, su familia y más El artista que participó de El Marginal confesó que "jamás" tuvo prejuicios sobre la modelo: "Nosotros trabajamos todo el tiempo con un montón de compañeros y para mí el prejuicio es algo que en este arte, en este oficio, no puede entrar”.