Horóscopo de hoy, viernes 13 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 13 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

(21 de abril al 21 de mayo)

Los planetas anuncian experiencias excitantes y gratas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Eluda compromisos y preste más atención a su pareja. El panorama económico se presenta sin problemas. Se producirán nuevos contactos profesionales. Por fin su organismo va a alcanzar el equilibrio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su relación de pareja está a punto de ser casi perfecta. Saca buen provecho de las inversiones. Intente conseguir un buen ambiente laboral. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tiranteces en sus relaciones habituales. Día algo movido en lo económico. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Momento para afianzar su relación de pareja. Su economía marcha mucho mejor. En los negocios, la suerte está de su parte. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea más generoso con los afectos. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Ese curso que va a emprender es un acierto. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En época de crisis, intente reducir gastos. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.