Desde este viernes hasta el domingo 22 se disputará la 25° edición de la versión invernal del evento multideportivo, que reúne a los máximos exponentes del mundo. Argentina tendrá ocho deportistas.

Los Juegos Olímpicos serán del 6 al 22 de este mes.

Este viernes comenzarán los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina , la cita que reunirá a los deportistas más importantes del mundo del ámbito invernal. En el plano local, Argentina participará con 8 deportistas, convirtiéndose en la delegación más amplia desde Turín 2006.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: denuncian que algunos saltadores de esquí se agrandan el pene para volar más lejos

Se trata de la 25° edición del campeonato y se realiza dos años después de su edición homónima de verano. Los deportes en juego son esquí alpino, esquí de fondo, esquí acrobático (freestyle), esquí de saltos, esquí de montaña (nuevo en el programa olímpico), combinada nórdica, biatlón y snowboard .

Históricamente en nuestro país no está completamente arraigada la cultura invernal, por lo que este evento ecuménico resulta atractivo y sumamente divertido para quienes lo miran desde afuera. Estas son algunas curiosidades que surgen del torneo y que necesitás saber sí o sí antes de sentarte a mirar los Juegos.

Está prohibido pelear. Después de dos ediciones ausentes por calendario y por la pandemia, vuelven los jugadores profesionales de la NHL (National Hockey League). Pero a diferencia de la liga que reúne a los equipos de Estados Unidos y Canadá, en el espectro olímpico no están permitidas las peleas dentro de la pista.

El skeketon, el bobsleugh y el luge son los tres deportes que se practican sobre trineos que bajan a toda velocidad en una pista específica. Sin embargo, tienen cuestiones técnicas que sirven para diferenciarlos:

Skeleton: los deportistas se trasadan boca abajo y de cabeza

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Olympic Games (@olympics)

Luge: van recostados boca arriba y con los pies para adelante

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIL Luge (@fil_luge)

Bobsleigh: los deportistas van sentados en trineos en forma de cápsula para 2 y 4 personas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CazéTV (@cazetv)

3: Pastillitas de la Selección argentina

Es la más numerosa desde Turín 2006, con ocho participantes

Los abanderados de la Ceremonia Inaugural serán Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra.

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Gustavo Gravier, competirá en pistas donde se alcanzan los 130 km/h .

. Nicole Begué, con 19 años, será la más pequeña del equipo nacional

Tiziano Gravier Tiziano Gravier, uno de los integrantes de la Selección argentina. Gentileza FASA

4. El dueño del récord mundial de cuádruples, presente

Illia Malinin, el patinador estadounidense que hizo siete saltos cuádruples, forma parte de la delegación de su país y es el gran candidato para quedarse con la medalla de oro. ¿Habrá algún otro que también lo intente?

5. Curling, el deporte parodiado en Los Simpson y que barre el hielo

Esta disciplina es una de las más llamativas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Vendría a ser una especie de "tejo invernal", donde el objetivo es acercar la piedra al punto central. Los jugadores usan escobas para ayudar a su compañero, que es el que lanza la piedra y la traslada, a través de un solo disparo, a lo largo de la pista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de World Curling (@worldcurling)

No es por limpieza, es física

Los jugadores frotan la superficie con fuerza para calentar el hielo .

. Esto reduce la fricción y permite controlar la velocidad y la curva de la piedra para que llegue al centro del objetivo.

para que llegue al centro del objetivo. Es estrategia y precisión

6. Dos ciudades, dos antorchas

Por primera vez, los Juegos se distribuirán en dos sedes, por lo que se encenderán antorchas en dos pebeteros. Y como si fuera poco, además de Milán y Cortina D'Ampezzo, hay más ciudades italianas que albergarán eventos y sedes olímpicas: Antholz-Anterselva, Livigno, Predazzo, Tesero, Verona y Bormio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

7. Campeones de invierno y de verano

Si bien no es tan común, sí hay deportistas que lograron lo que parecía imposible: ganar medallas de oro en Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno.

El primero de todos fue Gillis Grafström, que fue campeón en Amberes 1920, Chamonix 1924 y Sankt Moris 1928. Cuatro años después llegó Eddie Eagan, que venía de ser oro en el peso semipesado de boxeo en Amberes 1920 y oro como integrante del equipo estadounidense de bobsleigh en Lake Placid 1932.

8. La moda nunca abandona al olimpismo

Además de la ya conocida tradición de intercambiar pines en los Juegos Olímpicos, la Ceremonia de Apertura se convirtió en una especie de fashion runway para mostrar trajes de diseño y que los distintos países se alineen con marcas de primer nivel.

Uno de los más atractivos fue el de Mongolia, que se hizo viral en redes sociales por su originalidad y calidad. Según trascendió, el uniforme está inspirado en la historia y la herencia cultural del país. Combina materiales y referencias históricas con un toque de actualidad para hacer una vestimenta de ensueño.

Mongolia JJOO El uniforme de Mongolia para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Otro de los uniformes para la ceremonia inaugural que capturó la atención de los fanáticos fue el de Haití, que también hace énfasis en su identidad cultural. Con muchos colores, la propuesta busca combinar funcionalidad para el clima invernal con elementos estéticos que remiten al arte haitiano y a su tradición visual, marcando la presencia del país caribeño en una cita deportiva históricamente ajena a su geografía.

Haití JJOO El colorido uniforme de Haití para Milano - Cortina

9. Quién es el país más ganador de los Juegos Olímpicos de Invierno

Noruega lidera el medallero histórico con 148 oros, 134 platas y 124 bronces, pero Estados Unidos es el único país que ganó medallas en todas las ediciones.

10. Venezuela volverá a tener representantes después de ocho años

Se trata de Nicolás Claveu, único atleta venezolano del equipo, que competirá en los Juegos Olímpicos después de ausencias en Pyeongchang 2018 y Laussane 2022.

Nacido el 25 de junio de 2005, vive en Canadá y fue bajo la bandera de ese país con la que comenzó a competir en categoría juvenil en esquí de fondo. Tras tener a César Baeza, un ícono del esquí venezolano, como entrenador, se cambió de nacionalidad y logró clasificar a los Juegos Olímpicos.

nicolas claveau - Venezuela Olympics

Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 en Argentina

Claro Sports es el proveedor oficial del evento para Latinoamérica y se verá a través de YouTube pagando una suscripción que equivaldría a $2800.

Para quienes desean verlo de manera gratuita, ABC Paraguay también transmitirá los distintos eventos a través de su canal de YouTube.

Agenda de los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

ESQUÍ ALPINO

Francesca Baruzzi

Combinada alpina por equipos (slalom) – 10 de febrero | 6:30 hs (ARG)

Súper G – 12 de febrero | 7:30 hs (ARG)

Slalom gigante – 15 de febrero | 6:00 hs (ARG)

Slalom – 18 de febrero | 6:00 hs (ARG)

Tiziano Gravier

Súper G – 11 de febrero | 7:30 hs (ARG)

Slalom gigante – 14 de febrero | 6:00 hs (ARG)

Slalom – 16 de febrero | 6:00 hs (ARG)

Nicole Begué

Descenso - 8 de febrero | 7:30 hs (ARG)

Combinada alpina por equipos (prueba de velocidad) – 10 de febrero | 6:30 hs (ARG)

Súper G – 12 de febrero | 7:30 hs (ARG)

Slalom gigante – 15 de febrero | 6:00 hs (ARG)

ESQUÍ DE FONDO

Franco Dal Farra

20 km skiathlon – 7 de febrero | 9:00 hs (ARG)

Clasificación individual de sprint – 10 de febrero | 5:45 hs (ARG)

Sprint por equipos masculino – 13 de febrero | 5:45 hs (ARG)

10 km libre – 13 de febrero | 7:45 hs (ARG)

50 km salida en masa – 16 de febrero | 7:00 hs (ARG)

Nahiara Díaz

Clasificación individual de sprint – 10 de febrero | 5:15 hs (ARG)

10 km libre – 12 de febrero | 9:00 hs (ARG)

Sprint por equipos femenino – 13 de febrero | 5:15 hs (ARG)

Agustina Groetzner

Clasificación individual de sprint – 10 de febrero | 5:15 hs (ARG)

10 km libre – 8 de febrero | 7:45 hs (ARG)

Sprint por equipos femenino – 13 de febrero | 5:15 hs (ARG)

Mateo Sauma

20 km skiathlon – 7 de febrero | 9:00 hs (ARG)

Clasificación individual de sprint – 10 de febrero | 5:45 hs (ARG)

Sprint por equipos masculino – 13 de febrero | 5:45 hs (ARG)

10 km libre – 13 de febrero | 7:45 hs (ARG)

LUGE

Verónica Ravenna