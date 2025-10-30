Lautaro Martínez sorprende con un look total denim negro para su salida romántica en Milán El goleador del Inter disfrutó de una cita con su esposa, Agustina Gandolfo, y se vistió para la ocasión. Eligió un estilo urbano y clásico donde no faltó la comodidad. Por







Lautaro Martínez y su esposa, Agustina Gandolfo. Instagram

Lautaro Martínez disfrutó de una salida romántica en Milán con su esposa, Agustina Gandolfo.

Eligió un look total denim negro que combinó elegancia, estilo urbano y comodidad.

La campera y el pantalón eran de corte holgado, con un diseño de costuras visibles.

Para contrastar, eligió una remera blanca básica y zapatillas deportivas del mismo color. Lautaro Martínez, el goleador de la Selección argentina y del Inter de Milán, llama la atención dentro y fuera de la cancha, donde ha demostrado que puede vestirse combinando estilo y comodidad. En esta ocasión, sorprendió con un look total denim negro para una salida romántica con su esposa, Agustina Gandolfo.

El delantero eligió una campera oversize de denim color negro, con detalles de costuras visibles en los hombros y mangas para darle un toque industrial. Abajo llevó una remera blanca de cuello redondo, un básico atemporal que equilibró el look y permitió que el abrigo fuera el protagonista del outfit.

En la parte inferior llevó un pantalón holgado de estilo cargo, también de denim negro, que siguió la línea oversize y relajada de la campera. Para completar el look, optó por unas zapatillas deportivas blancas que aportaron un contraste limpio y moderno con el resto del conjunto.

Lautaro Martínez look Instagram @lautaromartinez Un compañero de Lautaro Martínez atropelló y mató a un anciano El arquero español Josep Martínez Riera, compañero de Lautaro Martínez en el Inter de Milán, atropelló y mató a un jubilado en silla de ruedas mientras se dirigía al centro de entrenamiento del club en Appiano Gentile, en Fenegrò. El incidente ocurrió a las 9:30 del martes sobre la Via Bergamo.

Según informó La Repubblica, el jugador se quedó a asistir a la víctima hasta que las ambulancias y equipos de emergencia llegaron al lugar. Sin embargo, los paramédicos no pudieron hacer nada y constataron que el hombre de 81 años murió debido a la gravedad de las heridas.

Los Carabinieri abrieron una investigación para determinar las circunstancias del choque y establecer responsabilidades. El arquero deberá someterse a un análisis de sangre y un test de alcoholemia. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el jubilado habría sufrido una descompensación o despiste que lo hizo invadir la autopista y cruzarse ante el auto de Martínez.