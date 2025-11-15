15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un piloto se salvó de milagro de un choque y vuelco impresionante en la Fórmula 3 argentina

Gianfranco Barbara, conductor de AA Racing Team, volcó y dio varias vueltas en el aire en la penúltima vuelta de una carrera disputada en la provincia de La Pampa. Según el reporte médico, se encuentra fuera de peligro.

Por
El impresionante vuelco sucedió en la penúltima vuelta de la carrera

El impresionante vuelco sucedió en la penúltima vuelta de la carrera, cuando Gianfranco Barbara tocó a otro piloto, volcó y dio varias vueltas en el aire.

Gianfranco Barbara, piloto de la Fórmula 3 Metropolitana, sufrió hoy un impresionante choque en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa, cuando volcó su vehículo, dio varias vueltas por el aire y se arrastró por la pista. La competencia se suspendió en el acto y los médicos lograron atender rápidamente al joven, quien se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro, pero quedó hospitalizado para que le realicen estudios de control.

Un momento del partido entre San Martín de San Juan y Aldosivi, que selló el descenso de los cuyanos.
Te puede interesar:

Sábado caliente por los descensos: San Martín de San Juan y Godoy Cruz bajaron a la Primera Nacional

El impresionante vuelco sucedió en la penúltima vuelta de la carrera, cuando cuatro vehículos disputaban posiciones en el final de la recta principal. Barbara perdió levemente la línea y rozó la rueda delantera del coche conducido por Sebastián Caram. El contacto desestabilizó a ambos. Mientras que este último salió despedido hacia el costado de la pista, Barbara volcó y dio varias vueltas por el aire.

La gravedad del choque obligó a que la carrera se detuviera por completo con la aparición de la bandera roja. Los asistentes a la competencia, los equipos y todos los presentes quedaron en shock durante varios minutos y atentos al estado de salud del piloto Barbara, quien fue retirado del autódromo con un cuello ortopédico en una ambulancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TomiMolinaOK/status/1989763779148583167&partner=&hide_thread=false

Rodolfo Balinotti, jefe médico de la Asociación de Corredores Turismo Carretera (ACTC), fue el encargado de comunicar el primer parte médico de Barbara: “Está lúcido, compensado y hablando con nosotros. Lo vamos a llevar a hacer estudios por imágenes de cráneo y tórax, pero está todo bien aparentemente. No tiene ningún tipo de lesión ósea, simplemente controlar por la desaceleración y lo que pasa por dentro", aseguró.

Enzo Pieraligi, miembro del equipo de Barbara, AA Racing Team, y encargado de la comunicación con el piloto, contó que en boxes se sintió pánico en el momento del accidente. “Mucho susto, porque veo la maniobra, veo un palo tremendo al final de la recta, muy, muy fuerte, y no me contestaba. Cuando le hablo, me cansé de hablarle. La desesperación... hasta que dijeron los médicos que estaba bien. Recién lo vimos a Gianfranco, está en buenas condiciones. Mandarle tranquilidad a la familia. Respirando, pero sigo temblando”, dijo.

Desde la transmición oficial de la Televisión Pública informaron que Barbara fue trasladado a un centro asistencial en la capital pampeana de Santa Rosa para hacerle los estudios derigor. "Está lúcido, está compensado, está charlando con los médicos", tranquilizaron a la audiencia.

En cuanto a la competencia, la organización determinó que las posiciones finales se definieran según el orden de la vuelta anterior al accidente. De este modo, Sebastián Caram fue declarado ganador.

Embed - AA Racing Team on Instagram: " COMUNICADO DE IMPORTANCIA: Gianfranco está siendo atendido para realizar los chequeos médicos correspondientes en estos momentos, pero dio muestras (incluso a cámara) de su buen estado general tras el fuerte golpe sufrido en esta final sabatina, llevando tranquilidad a los suyos. @formula3metro | @gianfrancobarbara_ | @autodromo.lapampa | @actcargentina"
View this post on Instagram

Noticias relacionadas

Abu Francis con fractura expuesta y la desesperación de sus compañeros.

Video: la terrible lesión de un futbolista que sufrió una doble fractura en pleno partido

Sergi Guardiola pidió disculpas a los hinchas del Barcelona.

El particular caso de Sergi Guardiola, el fichaje más corto de la historia del fútbol

Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja no fueron convocados por Marcelo Gallardo. 

Gallardo borró a dos figuras de River para el trascendental duelo ante Vélez

Con contrato hasta 2029 en Grecia, el desafío es recuperar el nivel que mostró en Argentina. 

Fue una promesa de Boca, salió campeón con otro equipo en Argentina y hoy casi ni juega en Europa

La definición por los descensos será este sábado a las 17.

Se definen los dos descensos de la Liga Profesional: San Martín, Godoy Cruz y Aldosivi buscan la salvación

Argentina venció a Eslovaquia por 3 a 0.

Argentina derrotó a Eslovaquia en la Billie Jean King Cup y se ilusiona con la clasificación

Rating Cero

La China Suárez también será entrevistada este lunes en el programa de Moria Casán.
play

Nadie lo esperaba: la China Suárez sorprendió con una confesión sobre Mauro Icardi: "No me lo podían..."

El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.
play

Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 15 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3831 del sábado 15 de noviembre de 2025

Hace 14 minutos
La banda británica recordó al ídolo argentino en su primera presentación en el país.

En su primera noche en River, Oasis le rindió un conmovedor homenaje a Diego Maradona

Hace 20 minutos
Blanchett junto al Sumo Pontífice en el Vaticano este sábado.

El Papa se reunió con estrellas de Hollywood y los llamó a ser "peregrinos de la Imaginación"

Hace 21 minutos
A un día de producirse la impresionante explosión en Ezeiza, aún no se pudo terminar el operativo de contención.

La Justicia aseguró que el lunes comenzarán las pericias para determinar los motivos de la explosión en Ezeiza

Hace 29 minutos
Entre el lunes y miércoles próximo, China realizará ejercicios de fuego en el mar Amarillo

En plena escalada de tensiones con Japón, China anunció que realizará maniobras militares

Hace 29 minutos