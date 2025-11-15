Un piloto se salvó de milagro de un choque y vuelco impresionante en la Fórmula 3 argentina Gianfranco Barbara, conductor de AA Racing Team, volcó y dio varias vueltas en el aire en la penúltima vuelta de una carrera disputada en la provincia de La Pampa. Según el reporte médico, se encuentra fuera de peligro. Por







El impresionante vuelco sucedió en la penúltima vuelta de la carrera, cuando Gianfranco Barbara tocó a otro piloto, volcó y dio varias vueltas en el aire.

Gianfranco Barbara, piloto de la Fórmula 3 Metropolitana, sufrió hoy un impresionante choque en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa, cuando volcó su vehículo, dio varias vueltas por el aire y se arrastró por la pista. La competencia se suspendió en el acto y los médicos lograron atender rápidamente al joven, quien se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro, pero quedó hospitalizado para que le realicen estudios de control.

El impresionante vuelco sucedió en la penúltima vuelta de la carrera, cuando cuatro vehículos disputaban posiciones en el final de la recta principal. Barbara perdió levemente la línea y rozó la rueda delantera del coche conducido por Sebastián Caram. El contacto desestabilizó a ambos. Mientras que este último salió despedido hacia el costado de la pista, Barbara volcó y dio varias vueltas por el aire.

La gravedad del choque obligó a que la carrera se detuviera por completo con la aparición de la bandera roja. Los asistentes a la competencia, los equipos y todos los presentes quedaron en shock durante varios minutos y atentos al estado de salud del piloto Barbara, quien fue retirado del autódromo con un cuello ortopédico en una ambulancia.

TREMENDO VUELCO de Gianfranco Barbara en la Final 1 de la @F3Metropolitana

El piloto se encuentra fuera de peligro pic.twitter.com/CPGW0hp5qy — Tomás Molina (@TomiMolinaOK) November 15, 2025



El piloto se encuentra fuera de peligro pic.twitter.com/CPGW0hp5qy — Tomás Molina (@TomiMolinaOK) November 15, 2025 Rodolfo Balinotti, jefe médico de la Asociación de Corredores Turismo Carretera (ACTC), fue el encargado de comunicar el primer parte médico de Barbara: “Está lúcido, compensado y hablando con nosotros. Lo vamos a llevar a hacer estudios por imágenes de cráneo y tórax, pero está todo bien aparentemente. No tiene ningún tipo de lesión ósea, simplemente controlar por la desaceleración y lo que pasa por dentro", aseguró.

Enzo Pieraligi, miembro del equipo de Barbara, AA Racing Team, y encargado de la comunicación con el piloto, contó que en boxes se sintió pánico en el momento del accidente. “Mucho susto, porque veo la maniobra, veo un palo tremendo al final de la recta, muy, muy fuerte, y no me contestaba. Cuando le hablo, me cansé de hablarle. La desesperación... hasta que dijeron los médicos que estaba bien. Recién lo vimos a Gianfranco, está en buenas condiciones. Mandarle tranquilidad a la familia. Respirando, pero sigo temblando”, dijo.